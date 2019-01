Atalanta-Juventus | quarti Coppa Italia | programma | orario e tv Data e calendario

Coppa Italia - l’Atalanta sorprende il Cagliari nel finale : i nerazzurri si regalano la Juventus : I gol di Zapata e Pasalic arrivati in extremis permettono ai bergamaschi di superare il Cagliari e staccare il pass per i quarti di Coppa Italia L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia, lo fa grazie alla vittoria ottenuta sul Cagliari alla Sardegna Arena. I gol di Duvan Zapata e Mario Pasalic, arrivati nei minuti finali dell’incontro, condannano i rossoblù all’eliminazione, permettendo agli uomini di ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

