Amazon sta lavorando ai videogiochi in streaming

(Di lunedì 14 gennaio 2019) E anche Amazon ci prova: starebbea una piattaforma in streaming per. Una sorta di Netflix che, in cambio di un abbonamento, permette l'accesso – via cloud – ai titoli anziché alle serie tv. Lo riporta The Information. Amazon non è digiuna del settore: risale al 2014 l'acquisizione, per 940 milioni di dollari, di Twitch, la piattaforma che permette di trasmettere partite ed eventi. Un po' come Youtube, ma concentrata solo sue e-sport. Dalla sua, Amazon ha i suoi imponenti servizi di cloud, che rappresentano la base da cui partire. Il gruppo di Jeff Bezos potrebbe inoltre sfruttare la leva di Prime: non è escluso, infatti, che possano essere formulati nuovi “pacchetti” con all'interno diversi servizi su abbonamento di Amazon. E poi ci sono le possibili intersezioni con Twitch.La ...