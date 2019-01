Samp-Milan | al Ferraris finisce 0-2 | I tweet

Cutrone piega la Samp - Milan ai quarti : Vittoria ai supplementari per il Milan che supera la Sampdoria al Ferraris e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Un pieno di fiducia per i rossoneri in vista della sfida di Supercoppa contro la Juventus mercoledi' prossimo a Gedda. Reina con le sue parate e Cutrone, autore di una doppietta, i protagonisti di una serata che ha visto un Milan comunque non brillante e una Sampdoria poco concreta sotto porta nonostante le tante ...

Sampdoria-Milan - Giampaolo : “Risultato bugiardo. Reina il migliore oggi” : Sampdoria-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto al termine della partita persa contro il Milan, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole dell’allenatore della squadra blucerchiata: “Il risultato finale non ci rende giustizia. Il calcio oggi è stato bugiardo, ma dobbiamo accettarlo”. LEGGI ANCHE: Sampdoria-Milan 0-2, highlights e ...

Sampdoria-Milan - Giampaolo : “risultato bugiardo” : Sconfitta ai supplementari per la Sampdoria nella gara di Coppa Italia contro il Milan ed eliminazione per i blucerchiati, ecco le dichiarazioni di Giampaolo al termine della partita: “Il risultato finale non ci rende giustizia. Il calcio oggi è stato bugiardo, ma dobbiamo accettarlo. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, ma mi ritrovo a commentare una sconfitta e faccio davvero fatica. Reina è stato il migliore in campo, questo ...

Sampdoria-Milan - Gattuso : «Higuain? Lo terrei a casa mia ma non so cosa accadrà» : GENOVA - Vittoria esterna per il Milan sul campo della Sampdoria in occasione dell'ottavo di finale di Coppa Italia. I rossoneri passano ai quarti grazie alla doppietta di Cutrone ai supplementari ...

Sampdoria-Milan - Gattuso : “Higuain ha scelto - difficile convincerlo” : Sampdoria-Milan 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha parlato della vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria: “Sono bravi i ragazzi. Ci sono partite in cui si fa fatica. Oggi Cutrone e Conti ci hanno dato qualità. Sapevamo che non era facile giocare contro […] L'articolo Sampdoria-Milan, Gattuso: “Higuain ha scelto, difficile convincerlo” ...

