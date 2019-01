Kate Middleton festeggia il 37esimo compleanno senza Meghan e Harry | le cognate ai ferri

Kate Middleton - il fratello James confessa la sua malattia : Una confessione spiazzante, a cuore aperto, che racconta una malattia oscura e spaventosa: James, il fratello minore di Kate Middleton ha deciso di svelare pubblicamente la sua lotta contro la depressione. Bellissimo, ricco e privilegiato, James, 31 anni e una passione per i cani, non è stato immune da una malattia mentale che ha rischiato di distruggere per sempre la sua esistenza. “È difficile descrivere quella condizione. Non è solo ...

Kate Middleton : Carlo costrinse William a lasciarla : Carlo e Kate Middleton hanno un ottimo rapporto, ma pochi sanno che in passato fu proprio l’ex marito di Lady Diana a costringere il primogenito a lasciare la futura duchessa di Cambridge. Come tutti ben sanno nell’aprile del 2007, Kate e William si separarono dopo una relazione durata qualche anno. Il motivo? Ufficialmente entrambi volevano prendersi una pausa per scoprire quale sarebbe stato il loro futuro e allontanarsi ...

Kate Middleton rifatta : tre interventi di chirurgia estetica - ecco cosa ha cambiato - FOTO - : Secondo rumors delle ultime ore che stanno facendo il giro del mondo, infatti, la bella Kate per tre volte avrebbe ceduto alla tentazione del 'ritocchino'. Alla luce di quanto riferito al tabloid ...

Kate Middleton è rifatta. La soffiata del chirurgo plastico sconvolge : Notizia bomba/choc su Kate Middleton. Notizia che, tra l’altro, getta un’ombra scura sulla casa reale. E quale sarà mai questa notizia choc che riguarda la duchessa? Ebbene secondo il tabloid inglese Ok! Magazine che ha sganciato la bomba, la duchessa si sarebbe sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica. A parlare al tabloid sarebbe stato un anonimo chirurgo che avrebbe collaborato agli interventi per rifare la bella Kate ...

Il naso rifatto di Kate Middleton : la rinoplastica avrebbe migliorato il suo aspetto : La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si sarebbe rifatta il naso facendo ricorso alla chirurgia plastica in due occasioni. Questo avrebbe consentito di migliorare, equilibrandolo, l'aspetto generale del suo viso. È quanto riportato da alcuni tabloid inglesi che, in occasione del trentasettesimo compleanno della duchessa, hanno analizzato la sua bellezza attuale confrontandola con la Kate di molti anni fa, prima del royal wedding del 2011 con ...

Rottura fra William e Kate Middleton per colpa del principe Carlo? Solo ora si scopre il retroscena : LOLNEWS.IT - La famiglia reale continua ad essere bersagliata da gossip quotidiani più o meno fantasiosi, ma in queste ore circola una indiscrezione che potrebbe essere piuttosto verosimile...

Kate Middleton e il compleanno hot trascorso con la sorella Pippa senza il principe William : Kate Middleton oggi ha spento 37 candeline e ha festeggiato il nono compleanno al fianco del principe William. Tuttavia, come anticipato da Leggo, oggi il marito non ha potuto esserle vicino e lei si...

Kate Middleton e la monarchia inglese - per i tabloid : 'Pesci rossi nella boccia d'acqua' : Dopo aver preso le difese di Meghan, Paul Burrell rivela alcune previsioni sul royal baby di Meghan Markle, ipotizzando come la duchessa sceglierà di farlo vivere. E potrebbe essere molto lontano dalla prigione dorata della monarchia britannica. Il Royal Baby di Meghan diverso dai figli di Kate Nonostante la faida tra Kate e Meghan imperversi dentro e fuori dai cancelli reali, è la bella americana a recuperare sempre maggiori consensi. In ...

Kate Middleton - William dimentica il compleanno ed è in ansia per George : Il giorno del compleanno di Kate Middleton (9 gennaio), William ha visitato il Royal London Hospital dove ha incontrato i piloti delle eliambulanze, di cui faceva parte. Accolto da due bambini, il Principe ha finto di essersi dimenticato del compleanno della moglie. I piccoli gli hanno donato un biglietto d’auguri, realizzato da loro, per Kate. William nel ringraziarli ha detto: “Bravi, che me lo avete ricordato”. E ha ...

Kate Middleton - compleanno senza il principe William : Kate Middleton ha compiuto mercoledì 9 gennaio 37 anni ma, per la prima volta in 6 anni di matrimonio, il principe William non è stato accanto a lei in questa giornata. Come dichiarato da un tweet ufficiale di Kensington Palace William è stato impegnato infatti in altri festeggiamenti, ovvero quelli relativi al trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital. Un evento al quale non si sarebbe mai potuto ...

Kate Middleton COMPIE 37 ANNI/ Meghan Markle le ruberà la scena? Mattino 5 : 'La Guerra Fredda non esiste' : KATE MIDDLETON COMPIE 37 ANNI il 9 gennaio, Meghan Markle le ruberà la scena confermando la Guerra Fredda a corte oppure no?