Battisti | Salvini | arriva il regalo

Salvini : “Conto su risposta positiva da Bruxelles o si vuole male dell’Italia”. E su Battisti : “Lo voglio in galera” : “Siamo stati ragionevoli e non lasceremo che l’Ue ci impedisca di rimettere dei soldi nelle tasche degli italiani. Conto su una risposta positiva da Bruxelles nelle prossime ore, altrimenti dimostrerà di volere il male dell’Italia. Non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto. Battisti è un delinquente e con la collaborazione del presidente Bolsonaro lo riporteremo in Italia, perché stia in una galera italiana e non sulle ...

CESARE Battisti : ORDINE D'ARRESTO/ Ma l'ex terrorista non è in casa 'Non si vede da giorni'. Indignato Salvini : Brasile, ordinato l'arresto di CESARE BATTISTI 'Pericolo di fuga'. Ultime notizie: estradizione più vicina grazie al nuovo presidente

Salvini : "Per Battisti futuro nelle patrie galere" : "Un ergastolano che si gode la vita, sulle spiagge del Brasile, alla faccia delle vittime, mi fa imbestialire! Renderò grande merito al presidente Bolsonaro se aiuterà l'Italia ad avere giustizia , '...

Cesare Battisti - scatta l'ordine d'arresto in Brasile : il trionfo di Matteo Salvini grazie a Jair Bolsonaro : Dimostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno a combattere il terrorismo. Il Brasile merita rispetto'.

Brasile - la missione di Salvini per riportare Battisti in Italia : Matteo Salvini prepara le sue prossime mosse per poter portare in Italia Cesare Battisti. Il ministro degli Interni aveva promesso nelle scorse settimane di voler riportare nel nostro Paese il terrorista per fargli scontare la pena nelle "patrie galere". Adesso quel viaggio in Brasile per chiedere ufficialmente l'estradizione sarebbe vicino. A confermare questo scenario è il deputato della Lega eletto in Sud America, Luis Roberto Lorenzato: ...