Anche sulla cattura di Battisti scatta la polemica

Besana - Confartigianato - : ''Sulla situazione della Provincia intervenga Anche il Ministero dell'Economia'' : A questo comune impegno deve essere chiamato anche il Ministero dell'Economia attraverso gli strumenti già in essere e altre forme di intervento da definire concordemente quali la creazione di un ...

Nel governo è scontro Anche sulla cannabis. Salvini : “La proposta M5S non passerà mai” : Un nuovo scontro all’interno del governo. Il tema questa volta è la proposta di legge sulla cannabis. «Non passerà mai e non è nel Contratto di governo» taglia corto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge M5s sulla cannabis. ...

Coppa Italia - tra le big rischia solo il Milan con la Sampdoria. Su Sisal Matchpoint si punta Anche sulla possibile finale : Dopo la pausa, tornano in campo le big della Serie A con gli ottavi di finale di Coppa Italia che si aprono con Lazio-Novara. Salvo colpi di scena, la gara sembra già scritta, con i biancocelesti favoritissimi per accedere ai quarti di finale. La vittoria dei capitolini è infatti a 1,20, si sale a 12 volte la posta per l’impresa dei piemontesi – che militano in Lega Pro. Ancora più netto il vantaggio biancoceleste per il passaggio turno, a ...

Affitto casa e cantina - possibile la cedolare Anche sulla pertinenza? : Sì, ha diritto ad applicare la cedolare secca sull'intero importo del canone, compreso quello relativo alla locazione della cantina di pertinenza. Peraltro il contratto d'Affitto con cedolare secca ...

In vacanza sulla neve - coppia di turisti si porta via Anche il divano dell’hotel a Sestriere : I due giovani di 21 anni son riusciti a portarsi via un divanetto e alcune sedie dalla hall dell'albergo ma successivamente sono stati identificati e denunciato dai carabi eri che si sono presentati a casa loro dove faceva bella mostra proprio il mobilio rubato in hotel durante la vacanza sulla neve.Continua a leggere

Dopo Salvini - Anche Toti sale sulla ruspa e abbatte un caseggiato : Giovanni Toti sulle orme di Matteo Salvini ? In un certo senso sì. Lo dimostra la diretta Facebook in cui il governatore della Liguria si è fatto riprendere mentre saliva su di una ruspa contribuendo ...

Borsa : Piazza Affari torna sulla parita' con bAnche e utility - corre Juventus : Vendite sui titoli del lusso, che risentono dei timori per il rallentamento dell'economia cinese: Moncler cede l'1,9%, Salvatore Ferragamo lo 0,9% ma il titolo piu' pesante e' Tod's , -4,8%, , ...

F1 - Mondiale 2019 : Anche la Red Bull adotta i cerchi forati in stile Mercedes? Incognita sulla Ferrari : Siamo in pieno inverno e le varie scuderie stanno preparando le monoposto che dovranno affrontare il Mondiale di Formula Uno. Mancano due mesi all’inizio della rassegna iridata, sono momenti febbrili per tutti i team che devono trovare le giuste soluzioni tecniche per essere altamente competitivi nell’arco dell’intera stagione. Arrivano nel frattempo delle importanti indiscrezioni da Milton Keynes dove la Red Bull sta ...

Anche gli scout cattolici di Agesci si schierano contro il decreto Salvini sulla sicurezza : L'Agesci Sicilia ha approvato un durissimo documento contro il decreto denunciando che "molti dei cittadini stranieri residenti da diversi anni nelle nostre città rischiano, tra poche settimane, di essere privati di assistenza e diritti, quei diritti inviolabili di cui ogni essere umano non può essere privato."Continua a leggere

Anche il Papa respinto con perdite. Salvini e Malta sulla stessa linea : "Se accogliamo oggi si crea un precedente" : Anche l'invito del Papa cade nel vuoto. Un appello a fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye, era arrivato dal Pontefice durante l'Angelus: "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone". Ma ...

Gruppo FS - confermato Anche per il 5 gennaio il piano di emergenza sulla Rete : Sembra non volersi calmare la perturbazione proveniente dai Balcani e il Gruppo Ferrovie dello Stato ha predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio 2019, la fase di emergenza lieve dei ...

Friuli - si scontrano sulla pista da sci : grave una bimba - ferita Anche una ragazza : grave incidente sugli sci sulla pista nera di Sappada, in Friuli Venezia Giulia. Una bambina e una ragazza, rispettivamente di 9 e 19 anni, si sono scontrate durante un allenamento. Ad avere la peggio la piccola che ha riportato un forte trauma toracico e fratture in diverse parti del corpo: è stata portata in ospedale in codice rosso.Continua a leggere

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2019 in musica sulla Rai (Anche in HD) : Myung-Whun Chung dirigerà la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Al pluripremiato maestro coreano si affiancheranno quattro acclamati solisti: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi; insieme all’Orchestra e Coro...

Gioie e dolori con EMUI 9 su Huawei P20 Pro : primi feedback Anche sulla batteria : Sono trascorsi ormai un po' di giorni da quando è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente Android Pie e la nuova interfaccia EMUI 9.0 per parte del pubblico che ha deciso di acquistare un Huawei P20 Pro qui in Italia. Come vi abbiamo riportato a Santo Stefano con un approfondimento preliminare sull'argomento, si tratta della patch B163, resa disponibile per chi ha optato su un dispositivo no brand, fermo restando che al ...