Sci di fondo oggi 12 gennaio | Sprint Dresda 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “L’assenza di Klaebo non mi cambia nulla - l’obiettivo è fare il meglio possibile” : Federico Pellegrino ha voglia di ripetersi: la Coppa del Mondo di sci di fondo si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri, che sarà ripetuto due volte sia nella prova di domani, la sprint in tecnica libera, che in quella di domenica, la team sprint, ancora in tecnica libera. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza tappa ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : si gareggia a Dresda : le sensazioni di Federico Pellegrino alla vigilia della sprint a TL : Federico Pellegrino racconta le sue sensazioni alla vigilia della sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo in programma a Dresda Le parole di Federico Pellegrino alla vigilia della sprint in tecnica libera di Dresda, sesta prova dell’anno di specialità in Coppa del Mondo. Il campione valdostano, secondo nella graduatoria di specialità con 237 contro i 304 dell’assente Johannes Klaebo, va a caccia del secondo successo ...

Sul fondo dell'oceano per visitare il Titanic grazie alla realtà virtuale - al Museo della Scienza ora si può : Esperienza immersiva tramite simulazione con i visori e i controller PlayStation®VR per il pubblico del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Credem Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Si muove in profondo rosso l' Istituto di credito , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,45% sui valori precedenti. L'andamento di Credem nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Federico Pellegrino per la doppietta come nella scorsa stagione : Federico Pellegrino ha voglia di ripetersi: la Coppa del Mondo di sci di fondo si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri, che sarà ripetuto due volte sia nella prova di domani, la sprint in tecnica libera, che in quella di domenica, la team sprint, ancora in tecnica libera. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza ...

Sci di fondo - chi affiancherà Federico Pellegrino nella team-sprint? Noeckler a Dresda - opzione De Fabiani per i Mondiali? : Il dubbio, al ritorno da PyeongChang, era forte. Con De Fabiani al posto di Noeckler sarebbero potute andare diversamente le cose nella Team Sprint a Cinque Cerchi? Un anno dopo la situazione è più o meno la stessa. A maggior ragione all’indomani di un Tour de Ski in cui De Fabiani ha dimostrato di essere fra i migliori al mondo in tecnica classica, format che assegnerà il titolo iridato della sprint a squadre ai prossimi Mondiali di ...

Sci di fondo. Chi affiancherà Federico Pellegrino nella team-sprint? Noeckler a Dresda - opzione De Fabiani per i Mondiali? : Il dubbio, al ritorno da PyeongChang, era forte. Con De Fabiani al posto di Noeckler sarebbero potute andare diversamente le cose nella Team Sprint a Cinque Cerchi? Un anno dopo la situazione è più o meno la stessa. A maggior ragione all’indomani di un Tour de Ski in cui De Fabiani ha dimostrato di essere fra i migliori al mondo in tecnica classica, format che assegnerà il titolo iridato della sprint a squadre ai prossimi Mondiali di ...

Sci di fondo - come vedere in tv le gare del fine settimana a Dresda. Orari e programma : Si tratta di due prove cucite su misura per Federico Pellegrino (vista anche l’assenza del norvegese Johannes Klaebo): la Coppa del Mondo di sci di fondo, archiviato il Tour de Ski, con l’ascesa finale al Cermis, si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza tappa ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino torna a Dresda dopo il dominio della passata stagione : Stavolta Federico Pellegrino, a Dresda, ha un avversario in meno. Johannes Klaebo, il suo grande rivale, ha deciso di saltare la prova sprint di Dresda, provato dalle fatiche del vittorioso Tour de Ski. L’occasione per fare punti importanti nell’ottica della Coppa del Mondo di specialità, dunque, c’è, e proprio nel luogo in cui l’anno scorso ha incantato. Un anno fa, infatti, Pellegrino messo a segno un memorabile bis in ...

Scienziati intercettano segnale radio dallo "spazio profondo" : Gli Scienziati di un centro di ricerche astronomiche nordamericano hanno in questi giorni annunciato di avere captato un "segnale radio proveniente dallo spazio profondo".La strumentazione del Dominion radio Astrophysical Observatory, ubicato nella provincia canadese della Columbia Britannica, avrebbe infatti recentemente intercettato ben 13 "lampi radio veloci". Tali impulsi sarebbero partiti da un punto situato a ben "1,5 miliardi di anni ...