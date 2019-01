Rilevati segnali radio ripetuti a un miliardo e mezzo di anni luce da noi

Misteriosi segnali radio dallo spazio profondo Rilevati in Canada : Strani impulsi radio sono stati recepiti in Canada con un nuovo telescopio. Forse si tratta soltanto di un fenomeno naturale, ma gli astrofisici lasciano la porta aperta anche a possibili forme di vita extraterrestri. Non è la prima volta infatti che vengono rilevate simili onde radio, chiamate fast radio burst. Sei Misteriosi impulsi rilevati dal telescopio Chime Sono stati ben sei gli impulsi recepiti. Con una durata di pochi millesimi di ...