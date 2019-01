‘Led Zeppelin I’ | compie 50 anni il manifesto e la pietra miliare del rock moderno

ilfattoquotidiano

: 50 anni fa il primo album dei Led Zeppelin.E nulla sarebbe stato più come prima - Corriere : 50 anni fa il primo album dei Led Zeppelin.E nulla sarebbe stato più come prima - Agenzia_Ansa : #LedZeppelin, il paradigma hard rock. Cinquant'anni fa usciva il primo album di Jimmy Page e compagni #VIDEO - repubblica : Led Zeppelin, il dirigibile che cinquant'anni fa ha rivoluzionato il rock [news aggiornata alle 13:50] -

(Di sabato 12 gennaio 2019) A ridosso dei 20, ieri, dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, rischiamo – almeno qui in Italia – di dimenticare un’altra importante ricorrenza. Usciva infatti 50fa Led, anche conosciuto come LedI: primo folgorante disco in studio di Jimmy Page e compagni (con quest’ultimo che, tanto per non lasciar nulla per strada, spegneva 75 candeline qualche giorno fa). Registrato pochi mesi prima presso quegli Olympic Studios di Londra che avrebbero negliospitato, tra gli altri, artisti del calibro di Cure, Queen, Paul McCartney, Brian Eno, Traffic, e chi più ne ha più ne metta. Il debutto dei Ledrichiese 36 ore totali di lavorazione (mix incluso) a fronte di un investimento di 2000 sterline.Giunto sul mercato con l’aplomb di un fulmine a ciel sereno, LedI non faticò a imporsi fin da subito, e per copie ...