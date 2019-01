Gigi Buffon e Ilaria D’amico vacanze in montagna in famiglia in Toscana

musicaetesti.myblog

: RT @Matheus_lln: Gigi Buffon - Giovani60 : RT @Matheus_lln: Gigi Buffon - Matheus_lln : Gigi Buffon - YNurrahmat : Gigi buffon -

(Di sabato 12 gennaio 2019)D’Amico ehanno preferito trascorrere lesulle montagne toscane, dove hanno una casa. Il settimanale “Gente” pubblica le immagini dellaa Treschietto in Lunigiana all’uscita dalla Chiesa.sorride portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia,ride, saluta e chiacchiera con i parenti di. In questo paesino dellasono di casa e con il team al completo di amici, parenti e figli hanno trascorso le festività. Ora è tempo di tornare a fare i pendolari d’amore tra Milano dove vive e lavora lei e Parigi dove abita e gioca lui, ma c’è già chi dice che questo sarà l’anno delle nozze trae la D’Amico.