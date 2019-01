Com’è andato il programma di residenza digitale dell’Estonia? : L’inizio non è stato dei migliori: nel dicembre 2014, subito dopo aver lanciato la piattaforma per la e-residency (la residenza digitale offerta dal governo estone), il responsabile del progetto Kaspar Korjus era stato avvertito che qualcosa non stava funzionando a dovere. Korjus, allora 26enne, aveva dovuto accostare immediatamente l’auto in cui si trovava, estrarre smartphone e portatile, e sistemare subito il problema. Un problema non da ...

Quando il senatore grillino Lannutti attaccava Minenna : "Ha costruito la sua carriera in Consob perché racComandato" : La partita per la presidenza Consob entra nel vivo. Dopo l'ok del vicepremier leghista Matteo Salvini sembra non ci siano più resistenze per l'arrivo al vertice dell'autorità di controllo sulla Borsa di Marcello Minenna, da sempre candidato sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle. Tra i grillini, il senatore Elio Lannutti è insieme a Carla Ruocco colui che si è distinto di più in Parlamento per chiedere al governo ...

Ascolti tv giovedì 10 gennaio : ecco Come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 : Partenza alla grande ieri per la serie con Elena Sofia Ricci I protagonisti della sfida agli Ascolti di giovedì 10 gennaio 2019. Ieri sera la prima serata di Rai1 ha ospitato l’atteso ritorno della serie Che Dio ci aiuti 5. La prima puntata della nuova stagione della fortunata fiction targata Rai è stata seguita da […] L'articolo Ascolti tv giovedì 10 gennaio: ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 proviene da Gossip e ...

Oggi Comincia il secondo mandato di Maduro in Venezuela : Dopo le elezioni di maggio ed un attentato alla sua persona ad agosto, comincia Oggi con il giuramento previsto al Tribunal Supremo de Justicia il secondo mandato di Nicolás Maduro come presidente del Venezuela. La sua rielezione è seguita da numerose polemiche, quali ad esempio il riconoscimento delle elezioni stesse come un imbroglio da parte dell'UE, degli USA e del Grupo de Lima. Alla cerimonia parteciperanno infatti solo i presidenti di ...

L’ONU ha racComandato che la saudita Rahaf al Qunun venga considerata una rifugiata : L’ONU ha valutato il caso di Rahaf al Qunun, la giovane donna saudita che tra domenica e lunedì si era chiusa dentro una stanza d’hotel dell’aeroporto di Bangkok, in Thailandia, e ha raccomandato all’Australia, il paese verso il quale era

Biella - ritrovato il corpo di Riccardo - il 28enne sComparso : era andato da solo in montagna : Il cadavere di Riccardo Nerva, il 28enne scomparso da giovedì, è stato ritrovato dai volontari del soccorso alpino. La sorella ieri aveva pubblicato un appello su Facebook: "Mio fratello si è allontanato per andare a camminare in montagna il 27 mattina".Continua a leggere

Manovra - Commissione Camera approva mandato al relatore/ Ultime notizie - testo atteso oggi in Aula : Manovra alla Camera: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

Mistero a Cagliari - sCompare nel nulla bimba di 20 mesi da un furgone andato a fuoco : Una bambina di 20 mesi è scomparsa dopo che un incendio è scoppiato all'interno del furgone nel quale vive insieme alla sua famiglia rom. Il papà, la mamma e i suoi quattro fratelli maggiori sono riusciti a salvarsi, ma della piccola non c'è traccia. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se sia morta o scomparsa.Continua a leggere