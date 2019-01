Australian Open | scommesse su Serena Williams

Tennis - da lunedì gli Australian open : ANSA, - ROMA, 12 GEN - I big del Tennis subito in campo lunedì a Melbourne nella prima giornata degli Australian open. Sulla Rod Laver Arena a dare in via sarà Maria Sharapova, qui vincitrice nel 2008,...

Australian Open 2019 - il tabellone di Novak Djokovic : tante insidie verso la semifinale con Zverev : Nel 2018 Novak Djokovic si presentava a Melbourne da testa di serie numero quattordici. Un anno dopo è cambiato tutto e il serbo è tornato in vetta al ranking ATP e questa volta agli Australian Open è lui il numero uno del seeding e principale favorito per la vittoria finale nel primo Slam dell’anno. Djokovic ha trionfato per sei volte in carriera in Australia e in questa edizione potrebbe diventare il giocatore con il maggior numero di ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati in questa giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...

Australian Open 2019 - prima giornata (14 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Spetterà a Maria Sharapova dare il via al programma sulla Rod Laver Arena nella prima giornata dell’Australian Open 2019. La russa, testa di serie n. 30, scenderà in campo lunedì mattina alle 11 ora locale (la 1.00 in Italia) per affrontare nel suo match di primo turno la qualificata inglese Harriet Dart. Subito dopo spetterà allo spagnolo Rafael Nadal (testa di serie n.2 del seeding) calcare il campo del Centrale affrontando la wild card ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Camila Giorgi : primi due turni non complessi - la vera sfida può essere con Karolina Pliskova : Camila Giorgi torna agli Australian Open da testa di serie numero 27. L’azzurra, proveniente da un anno in cui ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, è nuovamente l’unica rappresentante italiana nello Slam di Melbourne. Il tabellone che le si presenta davanti, almeno fino al terzo turno, non presenta grandi ostacoli. Al primo turno, la nativa di Macerata incrocerà il proprio destino con quello della slovena Dalila Jakupovic. ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro Nadal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Australian Open 2019 : il tabellone di Rafael Nadal. Condizione principale incognita - ma se sta bene almeno i quarti sono possibili : Nessuno sa come stia realmente, oggi, Rafael Nadal. Il numero 2 del mondo, nell’ultimo anno, ha collezionato una serie impressionante di cancellazioni e ritiri in occasione di tornei sul cemento. Dopo gli US Open il maiorchino non ha più messo piede in campo in un match ufficiale, decidendo inoltre di ridurre sensibilmente la programmazione al fine di cercare di giocare ancora per qualche tempo. L’iberico, per sua fortuna, non ...

Australian Open 2019 - il tabellone degli italiani. Fognini può andare molto avanti - Cecchinato sfortunato - difficile la strada di Seppi : Il tabellone maschile degli Australian Open, a meno di ripescaggi dell’ultima ora di Lorenzo Sonego o Paolo Lorenzi in qualità di lucky loser, conta sette italiani al via. Il più accreditato è Fabio Fognini, testa di serie numero 12, seguito da Marco Cecchinato, numero 17 del seeding. Entrambi gli azzurri appena citati sono nella parte alta del tabellone: nel medesimo spicchio di Fognini c’è anche il qualificato Luca Vanni, che ha ...

Tennis - Australian Open 2019 : la grande attesa per Fabio Fognini. Il ligure non può fallire : Manca davvero pochissimo all’inizio degli Australian Open 2019. In campo maschile l’Italia si presenta con ben sette Tennisti nel tabellone principale e il migliore in termini di classifica è Fabio Fognini. Il ligure arriva a Melbourne da numero tredici del mondo e sarà la dodicesima testa di serie nel primo Slam dell’anno. C’è davvero tanta pressione sul nativo di Arma di Taggia perchè dal ligure ci si aspetta il grande ...

Australian Open 2019 : record - statistiche e curiosità. Federer e Djokovic puntano al primato di vittorie. Quella volta in cui Francesca Schiavone… : Si avvicina l’edizione 2019 degli Australian Open, la trentaduesima che si gioca sui campi del Melbourne Park dopo il trasferimento dagli impianti del Kooyong Lawn Tennis Club. Andiamo a scoprire qualche curiosità sul primo torneo dello Slam dell’anno. Per prima cosa, sono tre gli uomini a detenere il maggior numero di titoli nello Slam Australiano: Roy Emerson, Roger Federer e Novak Djokovic. Emerson, facente parte della storica ...

Australian Open – Simona Halep ha scarse pretese : “infortunio? Non sento dolore - ma non sarà semplice giocare al top” : Simona Halep ha svelato di non avere grandi pretese in vista dei prossimi Australian Open: la numero 1 al mondo, appena rientrata da un infortunio, è conscia di non essere al top della forma Assente dal singolare di Pechino, giocato sul finire di settembre 2018, Simona Halep è tornata a giocare un match ufficiale a Sydney, perdendo al primo turno contro Barthy. La tennist anumero 1 al mondo, ferma ai box per oltre 3 mesi a causa di un ...

Australian Open 2019 : Luca Vanni pesca Carreno Busta - Andreozzi per Stefano Travaglia : Sono stati resi noti gli accoppiamenti dei qualificati agli Australian Open di tennis: l’Italia, che spera comunque ancora in un ripescaggio di Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente teste di serie numero 1 e numero 4 del tabellone, eliminati nel turno decisivo, porta nel main draw invece Luca Vanni e Stefano Travaglia. Luca Vanni se la vedrà al primo turno con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 del seeding (ma che ...

Tennis : Murray - addio già dopo gli Australian Open? : ... due volte lo Us Open, 2012 e 2016,, le ATP Finals del 2016 e a occupare per 14 settimane il trono di numero 1 del mondo. ' Sto giocando senza sapere quando il dolore se ne andrà, devo mettere un ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : Dakar in tempo reale - risultati Qualificazioni Australian Open - Seppi in finale a Sydney! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, venerdì 11 gennaio. Si avvicina il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre si sono completate le Qualificazioni degli Australian Open a Melbourne ed Andreas Seppi è sceso in campo per le semifinali a Sydney. Dopo questa scorpacciata di tennis arriverà la 10 km sprint maschile di biathlon, ma per gli Sport ...