Allarme droga modificata per sigarette elettroniche | Rischio avvelenamento

Allarme ‘Purple Drank’ : la droga che si fa con la Sprite impazza tra i giovani : È la droga del momento. Prepararla è facilissimo, bastano due semplici ingredienti reperibili sugli scaffali di supermercati e farmacie. Si chiama Purple Drank, conosciuto anche come sizzurp e lean. Si tratta di una mistura a base di sciroppo per la tosse (c’è anche in gocce) a base di codeina – un derivato della molecola della morfina – e Sprite –. Il risultato è una miscela “esplosiva”: il cervello va in “fumo” e prima di tornare a ...