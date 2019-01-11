Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA ED ARDEATINA, PIU AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE RomaNINA ED ARDEATINA N CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA APPIA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma – TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE NEL QUADRANTE SUD PERMANGONO CODE SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO IL SOCCORSO AD UN PASSEGGERO A BORDO TRENO, IL SERVIZIO E’ IN RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; RESTA QUALCHE DISAGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE; CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA PORTONACCIO E LA STESSA TANGENZIALE; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TRA CASERTA E PIGNATARO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO IL TRAFFICO E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN MEZZO PESANTE RIBALTATO NEI PRESSI DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO TUTTAVIA DISAGI E CODE, A PARTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI, IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO TRA CASERTA E PIGNATARO; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI COMPRESI TRA I 60 E I 90 MINUTI; E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCIDENTE CON MEZZO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUADA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA LA PONTINA: RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+800 IN DIREZIONE Roma, STRADA RIAPERTA QUINDI IN PROSSIMITA’ DI CASTEL DI DECIMA. TUTTAVIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DA CASTEL RomaNO. SULLA CASSIA SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE AL KM 27 IN DIREZIONE Roma, CI TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DI CAMPAGNANO; ...