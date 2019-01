Tales of Vesperia | Definitive Edition è ora di disponibile assieme ad un nuovo trailer di

Tales of Vesperia : Definitive Edition - recensione : La serie Tales of affonda le sue radici fin dalla metà deli anni '90 con il primo capitolo, Tales of Phantasia, uscito sul Super Nintendo. Un franchise di lungo corso, che rappresenta uno degli esponenti più importanti e riconosciuti dei giochi di ruolo di scuola giapponese. Da allora si sono succeduti diversi capitoli della serie, che come i Final Fantasy (a parte qualche seguito) sono indipendenti gli uni dagli altri a livello narrativo. Tra ...

Tales of Vesperia Definitive Edition : il battle system si mostra in nuove immagini : Bandai Namco ha recentemente pubblicato nuove immagini relative al battle system di Tales of Vesperia: Definitive Edition.Come riporta Dualshockers, il sistema di combattimento del titolo è molto simile a quello visto in Tales of Xillia e Tales of Graces, coloro che si sono avvicinati alla saga con gli ultimi capitoli (Tales of Zestiria e Berseria) potrebbero trovarsi un tantino spaesati, ma con un minimo di pratica riusciranno a prenderci la ...