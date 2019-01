Reddito di cittadinanza e quota 100 slittano ancora

Crolla produzione industriale e governo pensa a migranti e Reddito cittadinanza : Crolla la produzione industriale e il governo pensa a migranti e reddito cittadinanza. Implacabili i numeri di novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall'Istat e' scesa dell'1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell'anno scorso la produzione e' ...

Reddito di cittadinanza - il sondaggio tra le imprese : "Più licenziamenti e lavoro nero" : Secondo un sondaggio realizzato da Unimpresa l'architettura del Reddito di cittadinanza si presta a sostanziali accordi tra...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Navigator precari? Nostro obiettivo è stabilizzarli tutti nei prossimi anni” : ‘Navigator’ precari di stato? ”Il Nostro obiettivo è dar loro un contratto a tempo indeterminato nei prossimi anni?. Solo che, se vogliamo far partire subito il Reddito di cittadinanza, dobbiamo assumerli subito con quel meccanismo, ma si andrà verso la stabilizzazione: questo è un impegno che prendo con tutti i navigatori”. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando gli Stati generali dei consulenti del ...

Reddito di cittadinanza - Conte dichiara : 'Rinviato per migliorarlo' : Dopo le polemiche suscitate dall'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del Reddito di cittadinanza, il premier Conte si è esposto in prima persona per spiegare la situazione. Nel suo ultimo discorso agli Stati Generali dei consulenti del lavoro ha dichiarato che è stata una scelta necessaria per fare le cose nel modo migliore. A suo modo di vedere, dal momento che questa non è una concessione elettorale, ma il manifesto di questo governo, non ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - rinviato il Consiglio dei ministri : Cresce l'attesa riguardo alle decisioni che verranno prese in merito al Reddito di cittadinanza. Infatti dopo le comunicazioni rese note lo scorso 4 gennaio riguardanti il Rdc e Quota 100, questa settimana sarebbe dovuta essere quella decisiva per dare il via all'attuazione delle misure con i decreti legge. Conte: "Rinvio decreto per farlo bene" Purtroppo dalle ultime notizie che giungono, sembrerebbe che bisognerà attendere almeno fino alla ...

Conte ha spiegato perché il Reddito di cittadinanza ancora non c'è : Il reddito di cittadinanza non è una misura che "vogliamo concedere perché frutto di estemporanea promessa elettorale ma un manifesto politico, un meccanismo per valorizzare capitale umano oggi disperso in Italia" ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento agli Stati generali dei Consulenti del lavoro. "Le ragioni del differimento al prossimo Consiglio dei ministri della ...

Conte : Reddito cittadinanza rinviato perché vogliamo fare le cose bene : 'Senza lavoro stabile non c'è dignità', dice il premier Giuseppe Conte agli Stati Generali dei consulenti del lavoro, dove indica anche nella volontà 'di fare le cose per bene' la ragione del rinvio ...

Reddito cittadinanza - rinvio di una settimana 'per farlo bene' - Conte - : Roma, 11 gen., askanews, - Per il Reddito di cittadinanza un rinvio a fin di bene. Giuseppe Conte ha spiegato così, in sostanza, il differimento alla prossima settimana del varo del provvedimento da ...

Conte : Reddito cittadinanza rinviato perché vogliamo fare le cose bene : «Senza lavoro stabile non c'è dignità», dice il premier Giuseppe Conte agli Stati Generali dei consulenti del lavoro, dove indica anche nella volontà...

Conte : Reddito cittadinanza la settimana prossima per farlo bene : Roma, 11 gen., askanews, - 'Il differimento alla settimana prossima e perché vogliamo fare le cose per bene. E' una riforma complessa che stiamo studiando da mesi '. Così il presidente del Consiglio ...

Conte : "Rinviamo il Reddito cittadinanza per fare le cose bene" : Il premier agli Stati generali dei consulenti del lavoro: "Non è una concessione elettorale ma il manifesto di questo governo" . Possibile il via libera tra una settimana, nel decreto anche gli interventi sulle pensioni

Reddito di cittadinanza - arriva la norma anti-furbetti : per chi si dimette niente assegno : Il decreto contenente le regole del Reddito di cittadinanza non verrà approvato prima della prossima settimana, ma intanto emergono nuove norme come quella anti-furbetti: l'assegno non andrà ai nuclei familiari al cui interno ci sono persone che si sono dimesse dal lavoro negli ultimi 12 mesi, fatta eccezione per chi lo ha fatto per giusta causa.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e pensioni Quota 100 - slitta il decreto : Fumata nera per il decreto attuativo di Reddito di cittadinanza e Quota 100, le misure guida del governo Lega-M5S. slitta, alla prossima settimana, il Consiglio dei Ministri dal quale è attesa la messa a punto dei dettagli delle due misure approvate nella legge di Bilancio di fine anno. Per sapere in che modo saranno attuate, bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno. L'esecutivo si è riunito il 10 gennaio, ma non ha varato il maxidecreto ...

Quota 100 e Reddito di Cittadinanza - slittano ancora CdM e decreto : ... dunque destinata ad aiutare anche quei 260mila disabili che vivono sotto la soglia di povertà assoluta e che, per tutti loro, il Reddito sarà svincolato dall'accesso al mondo del lavoro e dalla ...