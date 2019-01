Manovra : in Lombardia domani mobilitazione Pd con oltre 300 gazebo (2) : (AdnKronos) - La "massiccia mobilitazione -continua- è anche significativa di un clima diffuso di preoccupazione per gli effetti della Manovra, in Lombardia, con tagli significativi per i Comuni che saranno costretti alla riduzione dei servizi per i cittadini, meno investimenti, meno incentivi all'i

Manovra : pensionati in piazza davanti a Prefetture in Lombardia : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Contro la Manovra del governo i sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Lombardia proclamano lo stato di mobilitazione: "nei prossimi giorni saremo davanti alle Prefetture e nelle piazze delle Città lombarde per esprimere il nostro dissenso contro una Manovra,

Manovra : Toninelli - 1 mln in più a Lombardia per ripristino Ponte San Michele : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che nella Manovra del popolo abbiamo stanziato 1 milione e mezzo di euro ulteriore, da erogare nel 2019 alla Regione Lombardia, per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del tras

Vitalizi - Regione Lombardia si adegua in anticipo : già approvato il taglio previsto in Manovra. Si parte ad aprile 2019 : Vecchi Vitalizi trasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E in Lombardia il consiglio regionale ha deciso di adeguarsi in anticipo, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021 approvato al Pirellone. “La ...

Lombardia : ok da Commissione Bilancio a Manovra da 25 - 435 mld (3) : (AdnKronos) - Il tesserino regionale venatorio potrà essere distribuito a mezzo posta direttamente presso il domicilio del cacciatore, che oggi deve invece recarsi personalmente a ritirarlo presso il Comune o i Comprensori di caccia e gli Utr competenti. Nei Consigli di gestione dei parchi regionali

Lombardia : ok da Commissione Bilancio a Manovra da 25 - 435 mld (2) : (AdnKronos) - La manovra dà attuazione inoltre alle disposizioni della Corte dei Conti in relazione alle somme giacenti presso Finlombarda e finalizzate a migliorare la liquidità. In particolare, la manovra 2019-2021 prevede il rientro di risorse da Finlombarda per un ammontare complessivo nel trien