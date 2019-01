Industria | a novembre crolla la produzione | -2 | 6% sull' anno

Istat - crolla la produzione Industria le in Italia : -2 - 6% a novembre. Auto -19 - 4% : Il confronto con lo stesso mese del 2017. Registrato un -1,6% rispetto a ottobre 2018

L’ Industria affonda a novembre : -2 - 6% - il calo maggiore da ottobre 2014. Per il settore auto -19% : calo oltre le attese per la produzione industriale italiana, che novembre nelle rilevazioni Istat si riduce dell’1,6% rispetto al mese precedente. Su base annua e tenendo conto del calendario la frenata è del 2,6%, il calo maggiore registrato da ottobre 2014. Crolla la produzione nel settore auto : -19,4% su base annua, dopo il -14% di ottobre ...

L' Industria affonda a novembre : -2 - 6% - il calo maggiore da ottobre 2014 : A novembre il dato della produzione industriale tedesca, -4,7% su base annua, il peggior risultato dal 2009,, rende concreto per la prima economia continentale il rischio di finire in recessione ...

L’ Industria affonda a novembre : -2 - 6% - il calo maggiore da ottobre 2014 : calo oltre le attese per la produzione industriale italiana, che a novembre nelle rilevazioni Istat si riduce dell’1,6% rispetto al mese precedente. Su base annua e tenendo conto del calendario la frenata è del 2,6%, il calo maggiore registrato da ottobre 2014 ...

Germania - produzione Industria peggio delle attese : novembre -1% : Roma, 8 gen., askanews, - Doccia fredda anche dalla produzione dell' industria in Germania , dopo i dati negativi ieri sul versante degli ordinativi. Secondo Destatis, l'ente federale di statistica, la ...

Germania - produzione Industria peggio delle attese : novembre -1% : Roma, 8 gen., askanews, - Doccia fredda anche dalla produzione dell' industria in Germania , dopo i dati negativi ieri sul versante degli ordinativi. Secondo Destatis, l'ente federale di statistica, la ...

Germania - ordini Industria novembre -1% su mese e -4 - 3% annuo : Roma, 7 gen., askanews, - Segnali non entusiasmanti in avvio d'annata dall'economia della Germania, locomotiva dell'area euro. Gli ordinativi dell'industria hanno accusato un meno 1 per cento a novembre, rispetto al mese precedente. E secondo i dati dell'agenzia federale di ...