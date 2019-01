Il cordoglio del Chianti fiorentino per la perdita di Claudio Teobaldelli

Il cordoglio del sindaco di Modena per la scomparsa di Luigi Paganelli : ... protagonista della Resistenza e della ricostruzione, punto di riferimento del mondo sindacale e della sinistra democristiana modenese". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Luigi ...

Addio a Michele Tosto - il cordoglio del Calcio Catania : Il Calcio Catania esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Michele Tosto, capace di raccontare per decenni la storia dello sport siciliano con grande professionalità, intelligenza e stile, rappresentando inoltre un punto di riferimento per la crescita di una generazione di cronisti. Ai familiari dello stimato giornalista, giungano le condoglianze del nostro club. SCARICA GRATIS L’APP DI CalcioWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Morto il geofisico Enzo Boschi : cordoglio del Consiglio nazionale Geologi : Il Consiglio nazionale dei Geologi esprime il cordoglio per la morte di Enzo Boschi, geofisico di fama mondiale, Morto oggi a 76 anni

ENZO BOSCHI È MORTO/ Addio all'ex presidente Ingv : il cordoglio della Protezione Civile : MORTO ENZO BOSCHI, che è stato per 12 anni presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Aveva 76 anni ed era nato ad Arezzo

La voce della Politica Dolore e cordoglio per la scomparsa di un amico dei lucani nel mondo A.Masini : ...lucana sviluppatosi in forme continue di disponibilità e sensibilità nel tenere vivo il legame con la terra natìa ma soprattutto garantire forme di testimonianza in ogni parte del mondo, - prosegue ...

Marsala - cordoglio DELL'AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO PER L'IMPROVVISA SCOMPARSA DELL'AVVOCATO MAURIZIO SIGNORELLO : Il Sindaco e l'Assessore Ruggieri: perdiamo un amico profondo conoscitore della storia della nostra Città E' venuto a mancare oggi l'avv. MAURIZIO SIGNORELLO, professionista serio ed affermato ma ...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : il cordoglio della scuola Sant’Anna di Pisa : La scuola Superiore Sant’Anna di Pisa partecipa al dolore per la scomparsa di Antonio Megalizzi – il giovane giornalista italiano che ha perso la vita a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo – e si stringe alla famiglia, in particolare alla sorella Federica, già studentessa della laurea magistrale in Security Studies, congiunta con la scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento. E’ il ...

Strasburgo - cordoglio del Papa per vittime dell'attentato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Attentato Strasburgo - il cordoglio del Governo regionale Aosta - Fosson a nome del Governo regionale ha inviato un messaggio di cordoglio e ... : 'Siamo scossi dalla brutalità di questo gesto che ha fatto tre vittime innocenti e numerosi feriti'. Così il Presidente della Regione, Antonio Fosson, nel rivolgere a nome del Governo regionale le ...

Sfera Ebbasta : "Addolorato" | Il cordoglio della Universal : Il cantante cancella tutti gli impegni promozionali in programma e aggiunge: "E' stupido usare lo spry al peperoncino"

Tragedia di Corinaldo - i messaggi di cordoglio delle istituzioni e della politica : Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondo delle istituzioni e delle politica a seguito del dramma consumatosi la scorsa notte a Corinaldo , LEGGI QUI , . "È una Tragedia enorme che si abbatte sulla nostra regione ha affermato il presidente Luca Ceriscioli e che tocca ...

Rieti - esplosione in via Salaria : il cordoglio del dipartimento della Protezione Civile : Il dipartimento della Protezione Civile esprime il proprio dolore per il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta sulla via Salaria e profondo cordoglio per la morte del Vigile del fuoco deceduto mentre era impegnato nelle attività di soccorso e per la seconda vittima del grave incidente. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti, il Capo del dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per ...

George Bush è morto : il 41esimo presidente americano si è spento a 94 anni - il cordoglio di Obama e l’annuncio del figlio : Solo qualche mese fa era scomparsa la moglie, l’ex first lady Barbara Bush e adesso è toccato a lui, il 41esimo presidente degli Stati Uniti, George Herbert Walker Bush, morto all’età di 94 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio George Walker Bush, che è stato presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009, con una nota e sui social qualche ora fa. Secondo gli ultimi dettagli, George Bush senior si è spento a 94 anni nella sua casa di ...