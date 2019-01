Gf Vip 3 - Perla Maria - figlia di Maria Monsè : "Per colpa mia mamma non lavora più in tv" : "Per colpa mia mamma non lavora più in televisione": sono bastate poche parole da parte della 13enne Perla Maria, figlia di Maria Monsé, reduce del Grande Fratello Vip 3, per scatenare un vespaio di polemiche.La bambina ha sostenuto nel corso di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso che la carriera della genitrice avrebbe subito una battuta d'arresto da quando è venuta al mondo, con la madre che si è limitata a sorridere.prosegui la ...