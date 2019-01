Ferrari Monza SP1 e SP2 | le due esotiche supercar immortalate in azione VIDEO

Ferrari Monza SP1 e SP2 - emozioni in video : Monza SP1 e SP2 sono le icone di Maranello . L'anello di congiunzione tra il mito e l'eleganza delle barchette degli anni Cinquanta e la tecnologia attuale delle Rosse . Ferrari ha pubblicato tre ...

Finali Mondiali Ferrari 2018 : terribile incidente sul circuito di Monza [VIDEO] : Un brutto incidente tra due Ferrari 488 ha scosso l’atteso evento di chiusura della stagione motoristica della Casa di Maranello Durante le Finali Mondiali Ferrari 2018, l’annuale evento che conclude la stagione sportiva della Casa di Maranello, si è verificato un bruttissimo incidente che ha scatenato il panico tra i presenti. Nel corso della gara del Ferrari Challenge che si stava disputando sul circuito di Monza, due 488 si sono ...

Ferrari - Finali Mondiali 2018 : in scena a Monza la strepitosa festa della Casa del Cavallino Rampante [FOTO] : Nella giornata conclusiva il paddock è stato letteralmente invaso dagli appassionati e fan che hanno potuto ammirare l’intera gamma stradale e quaranta vetture leggendarie Oltre 30.000 persone hanno raggiunto l’Autodromo Nazionale di Monza per la giornata conclusiva delle Finali Mondiali Ferrari, in cui sono stati assegnati i titoli Mondiali delle quattro classi del Ferrari Challenge ed è andato in scena un grandioso show che ha visto ...

In oltre 30.000 all'Autodromo Nazionale di Monza per la giornata conclusiva delle Finali Mondiali, in cui sono stati assegnati i titoli mondiali delle quattro classi del Ferrari Challenge ed è andato in scena unso show che ha visto coinvolte quasi cento vetture del Cavallino Rampante. Nei quattro giorni dell'evento sono state oltre 50.000 le presenze

Dopo 12 anni le Finali Mondiali Ferrari tornano per quattro giorni al Monza Eni Circuit all'insegna non solo di prove, qualifiche e gare dei tre campionati Ferrari Challenge (Europe, North America, Asia Pacific), ma anche di esclusive attività di F1 Clienti, dei Programmi XX, di esposizioni e di spazi per tutta la famiglia, fino al Ferrari