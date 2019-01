Calciomercato Napoli | la Juve si inserisce per Kouamè | le ultime

Calciomercato Napoli - pressing del PSG per Allan : per l’attacco rispunta l’idea Lozano del PSV : Il club parigino non molla la presa per Allan, ma serve un’offerta più alta. Lozano prende piede per l’attacco, in stand-by Kouamé Giornate piene di incontri e trattative per il Napoli, impegnato su più fronti per rinforzare una squadra che punta a vincere almeno un trofeo in questa stagione. LaPresse Nella lista di Giuntoli resta cerchiato in rosso sempre il nome di Barella, che potrebbe arrivare solo nel caso in cui partisse ...

Calciomercato Napoli - si valuta la situazione Allan : previsto un incontro tra l’agente e Giuntoli : Il direttore sportivo azzurro e Carlo Ancelotti incontreranno nella giornata di oggi l’agente di Allan per discutere del futuro del calciatore Il futuro di Allan è uno dei temi caldi in casa Napoli, dal momento che sul centrocampista brasiliano è piombato con veemenza il Paris Saint-Germain. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi è previsto un incontro a Castelvolturno tra l’agente del calciatore, il ds Giuntoli e ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie : Hamsik verso Cina o Giappone per giugno - ma pure in Germania... : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a giugno possibile l'addio di Hamsik. Tra le mete possibili rimangono Cina, Giappone e pure la Germania.

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Tonelli può tornare a gennaio : il Bologna rimane in attesa : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Tonelli potrebbe tornare in Campania dal prestito della Sampdoria a gennaio. Il Bologna monitora il difensore.

Calciomercato Napoli - UFFICIALE Pavard sfuma e va al Bayern : Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo di mercato – Solo il tempo di farsi la bocca al possibile acquisto di gennaio (o, al massimo, di luglio), che il sogno di mercato sfuma quasi improvvisamente nella mattinata di oggi. Pavard, terzino destro della Francia campione del mondo, era inseguito da Giuntoli e dal Napoli, ma rimarrà solamente […] L'articolo Calciomercato Napoli, UFFICIALE Pavard sfuma e va al Bayern proviene da Serie A News ...

Calciomercato - sfuma Pavard al Napoli : il difensore va al Bayern Monaco : ... Pavard si era imposto alle attenzioni del calcio europeo nella scorsa estate, vincendo da titolare la Coppa del Mondo con la Francia . Nel suo curriculum, anche un gran gol dalla distanza negli ...

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica. Idea Lazzari dalla Spal : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie - rinnovo congelato per Hysaj e cessione difficile : la clausola è 50 mln : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: contatti con l'agente di Hysaj, ma situazione delicata. rinnovo in stallo e cessione difficile vista la clausola.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra se parte Ghoulam. Oggi incontro con l'agente di Elseid Hysaj.