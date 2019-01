Brindisi | scontro frontale sulla circonvallazione di Mesagne | muore 28enne

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Unoterribile, un impattocon un'altra autovettura, che non ha lasciato scampo ad undi, Resmi Devicienti, che questa mattina stava percorrendo ladi, nelno, in direzione di Torre Santa Susanna. Per cause ancora in corso di accertamento, la Hyundai Getzquale viaggiava è entrata in collisione con una Fiat 500 L, dove c'era alla guida Fabrizio Aprile, 37enne del posto. Il violento impatto è costato la vita proprio a Devicienti, che è morto praticamente sul colpo. Vani i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, che è giunto immediatamente sul posto. L'arteria stradale è stata completamente chiusa al traffico per diverso tempo, in modo da permettere agli inquirenti i rilievi del caso.Strada chiusa al traffico Sono praticamente spaventose le immagini che i media locali hanno pubblicato. L'intera ...