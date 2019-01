A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte | la Lega? Nessun problema

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Tav e trivelle - maggioranza in ordine sparso. Lega contro gli stop - sabato in piazza a Torino. Referendum? : Il ministro Toninelli annuncia che l'analisi costi-benefici è arrivata ma servirà qualche giorno per il confronto tra alleati. L'ipotesi di bocciatura non piace a Salvini pronto al voto popolare -

Anno nuovo governo vecchio. E a Milano e Torino si torna in piazza : Anno nuovo, governo vecchio. Come il malessere dei cittadini del nord che, ormai da mesi, non perdono occasione per manifestare contro le politiche di Matteo Salvini, Luigi Di Maio & Co. In principio fu la piazza Sì Tav di Torino e poi Genova, Milano, Verona. Ora che il 2019 è iniziato, si ricominci

Tav : sabato la Lega sarà in piazza per il sì a Torino : La Lega sabato sarà in piazza per il sì alla Tav. "La Lega non ha mai avuto dubbi: la Tav va realizzata, perché è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell'economia piemontese e di tutto il paese. Nel caso la valutazione costi/benefici, nelle mani del ministro delle Infrastrutture Toninelli, dovesse dare esito negativo, siamo pronti a sostenere un referendum consultivo che dia la parola, e la ...

Sabato a Torino tornano in piazza i Si Tav : Un flash mob, una mobilitazione lampo a sostegno della Torino-Lione. Il 12 gennaio il popolo Si' Tav torna in piazza a Torino. A organizzare la mobilitazione le cosiddette "madamin" arancioni di "Si, Torino va avanti", l'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino di "Si' Tav, si' lavoro" e l'Osservatorio 21, presieduto da Luciano Lenotti. In piazza hanno gia' annunciato la loro presenza oltre un centinaio di sindaci provenienti da diverse ...

Tav - le 'madamine' per il sì tornano in piazza il 12 gennaio a Torino : Il popolo Sì Tav torna a darsi appuntamento. La mobilitazione sarà sabato 12 gennaio in piazza Castello a Torino , la stessa dove il 10 novembre per la prima volta i favorevoli alla Torino-Lione si ...

Torino - processo per i fatti di Piazza San Carlo : oltre 300 parti civili ammesse : Juventus-Real Madrid si è trasformata in tragedia in Piazza San Carlo, un morto ed oltre 1500 persone ferite E stata aggiornata al prossimo 17 gennaio l’udienza preliminare del procedimento per i fatti accaduti in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 . Durante l’udienza di questa mattina si sono costituite parte civile alcune parti offese che non comparivano nella richiesta di rinvio a giudizio dei pm. Inoltre, sono state ...

Torino - panico in piazza San Carlo per la Champions : chiesto l'omicidio preterintenzionale per la banda dello spray : Torino La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro ragazzi della 'banda dello spray' accusati di avere scatenato il panico durante la proiezione della finale Champions in piazza ...

Le notizie del giorno – Le ultime sul caos di Piazza San Carlo e la tensione Torino-Juve : Le notizie del giorno – Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

La Cassazione sui fatti di piazza San Carlo a Torino : 'ipotesi omicidio preterintenzionale' : La Cassazione si è espressa sui fatti di piazza San Carlo a Torino, omicidio preterintenzionale il reato contestato alla cosiddetta banda dello spray La quinta sezione della Corte di Cassazione ha ...

No Tav - in piazza a Torino contro l'Alta Velocità. Appendino : "Da sempre contraria all'opera" : Nella giornata di ieri, sabato 8 dicembre, il popolo No Tav è sceso in piazza a Torino per ribadire la totale contrarietà alla nuova ferrovia con un appello al M5s, come partito di governo, di "esser ...