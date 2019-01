Via Arrivabene | i retroscena della sua bocciatura

Ferrari - Flavio Briatore : 'Giusto mandare Via Arrivabene. Potevano vincere il mondiale' : Flavio Briatore , ex team manager campione del mondo con Benetton e Renault, commenta così il mancato rinnovo di contratto di Maurizio Arrivabene , team principal della Rossa dal novembre 2014 che ...

Ufficiale - Arrivabene Via dalla Ferrari : Binotto nuovo team principal : È ora Ufficiale il cambiamento che era stato ventilato nelle ultime ore da un’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport e che porterà a un cambiamento importante in ambito dirigenziale in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha infatti annunciato l’addio al team principal Maurizio Arrivabene, che era stato protagonista di diverse polemiche nella fase finale […] L'articolo Ufficiale, Arrivabene via dalla Ferrari: Binotto nuovo ...

Rivoluzione in Ferrari : Via Arrivabene tocca a Binotto - pupillo di Marchionne - : La Rivoluzione della Gestione sportiva dopo le ultime deludenti stagioni. Ora toccherà all'ex tecnico permettere alle Rosse di Vettel e Leclerc di lottare per il titolo fino all'ultima gara -

Ferrari : Via Arrivabene - arriva Binotto : Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'. Il mancato rinnovo del contratto di arrivabene prelude alla sostituzione che sarà annunciata prossimamente.Si chiude così un quadriennio in cui la Ferrari non è ...

Ferrari : Via Arrivabene - arriva Binotto : 11.54 Cambio al vertice della Gestione sportiva della Ferrari: l'attuale team principal Maurizio arrivabene sarà sostituito da quello che fino all'anno scorso era il direttore tecnico della scuderia, il 49enne Mattia Binotto. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'. Il mancato rinnovo del contratto di arrivabene prelude alla sostituzione che sarà annunciata prossimamente.Si chiude così un quadriennio in cui la Ferrari non è mai riuscita a ...

Ferrari - il ribaltone. Via Arrivabene - al suo posto l’ingegnere di ferro Mattia Binotto : Anno nuovo, capo nuovo. Sarà così per le Ferrari di Formula Uno, dal momento che i vertici del Cavallino hanno deciso di silurare il team principal Maurizio Arrivabene e mettere al suo posto colui che nella stagione da poco terminata era stato il direttore tecnico della scuderia: Mattia Binotto. Manca ancora la conferma da Maranello, ma l’anticipazione data dalla Gazzetta dello Sport dovrebbe trovare riscontro già oggi con ...

Ribaltone in casa Ferrari : Via Arrivabene - il nuovo team principal sarà Mattia Binotto : ... Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della scuderia italiana nella prossima stagione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e al suo posto verrà promosso Mattia Binotto, attuale ...

Ferrari - ecco il ribaltone : Via Arrivabene - ecco il nuovo team principal : L’ultima stagione in casa Ferrari è stata deludente, il successo mondiale manca ormai da troppo tempo ed adesso è arrivato il momento di individuare i colpevoli. Il campionato ha visto ancora una volta il dominio della Mercedes, la Rossa è riuscita a fronteggiare solo per metà stagione, poi errori di gestione e dei piloti hanno fatto il resto. Ma adesso è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione, importanti novità nelle ...

F1 - Ferrari - cambio al vertice : Via Arrivabene - Binotto nuovo team principal : Secondo quanto anticipato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport , l'avvicendamento arriva al termine di un lungo periodo di attrito tra Arrivabene e Binotto, che aveva portato quest'ultimo a ...

Formula 1 - Ferrari - Via Arrivabene - al suo posto Binotto : Le indiscrezioni delle ultime settimane sembrano aver trovato conferma: secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Maurizio Arrivabene lascerà il ruolo di team principal della Ferrari a Mattia Binotto, che finora aveva ricoperto la posizione di direttore tecnico della squadra. Da tempo, del resto, si rincorrevano le notizie di frizioni tra i due, alimentate anche da alcune dichiarazioni, soprattutto di Arrivabene, rilasciate a margine ...