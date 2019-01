Vertice Conte-Di Maio-Salvini sui migranti | il governo regge - La Chiesa Valdese accoglie

Sea Watch - Salvini furioso : “Non cambio idea”. Stanotte Vertice con Conte e Di Maio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , si dice "molto arrabbiato" per la decisione di Giuseppe Conte di accogliere i migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye sbarcati a Malta, ma assicura che il governo non cadrà. Stanotte è previsto un vertice tra Salvini , Conte e Luigi Di Maio per trovare un accordo e allentare la tensione nel governo.Continua a leggere

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’intesa con Bruxelles : Vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...