Uomini e Donne | Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano Annuncio su Instagram

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Gennaio 2019 : Lacrime in Studio per Andrea Cerioli! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Trono Classico Valeria Marini cerca la location giusta per la scelta di Andrea Cerioli. Accade qualcosa che fa sciogliere tutti in Lacrime! L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Gennaio 2019: Lacrime in Studio per Andrea Cerioli! proviene da Gossip News.

Tina Cipollari stufa di Gianni Sperti : è scontro a Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari contro Gianni Sperti Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato un incredibile scontro tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, che ha fatto davvero molto parlare i telespettatori. Cosa è successo? L’opinionista ha criticato duramente la tronista Teresa. E poco dopo ha abbandonato polemicamente lo studio del programma. A quel ...

Kevin Basili/ Uomini e Donne - Tina Cipollari lo accusa : 'Sei il più finto di tutti - una moneta falsa!' : Kevin Basili è il nuovo corteggiatore di Teresa Langella che si sta facendo spazio 'tra la folla' di ragazzi venuti a corteggiare la campana.

Uomini e Donne - Sara Affi Fella sull'affaire Panico : 'Chiedo scusa - soffro di anoressia' : L'affaire 'Nicola Panico', che ha visto l'ex-tronista di 'Uomini e Donne', Sara Affi Fella, fingersi single durante il trono mentre continuava a frequentare il suo storico fidanzato Nicola, continua a riempire le pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle nuove indiscrezioni sul conto di Sara, la quale ha deciso di aprirsi per la prima volta ai microfoni di 'Chi' magazine, per rivolgere ...

Uomini e Donne - Teresa elimina Andrea : "Non mi vuole bene fino in fondo" (video) : Uomini e Donne, trono classico puntata 10 gennaio 2019: Colpo di scena nel corso della prima parte dedicata a Teresa Langella che, dopo un'esterna da favola (con tanto di telefonata all'amatissimo papà Alessandro) decide di eliminare il suo corteggiatore Andrea. Ecco la spiegazione della tronista:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa elimina Andrea: "Non mi vuole bene fino in fondo" (video) pubblicato su Gossipblog.it 10 gennaio 2019 16:02. ...

Uomini e Donne - Francesco Chiofalo parla dopo l’operazione : “Sto bene” : Francesco Chiofalo di Uomini e Donne è fuori pericolo: le sue prime parole Francesco Chiofalo, poco prima di Natale, ha scoperto di avere un tumore al cervello. Tumore grosso quanto una pallina da biliardo. Per tale ragione, ieri mattina, è stato operato dallo staff medico dell’Ospedale San Camillo di Roma. Un’operazione durata ben 18 ore. Ovviamente queste sono state ore davvero difficili per la famiglia del giovane e per i suoi ...

Uomini e Donne - trono classico : TERESA cerca di baciare ANTONIO ma lui… : Il percorso di TERESA Langella a Uomini e Donne è sempre più in salita: la cantante, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, è apparsa molto confusa sui tre corteggiatori del suo parterre, ma ha ammesso di avere una sorta di preferenza nei riguardi di ANTONIO Moriconi. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che TERESA ha passato del tempo in una spa con Kevin Basili: nonostante ...

Uomini e Donne - Lorenzo : "Claudia e Giulia mi piacciono allo stesso modo. Non ho paura del no" (video) : Uomini e Donne, trono classico puntata 10 gennaio 2019: Giulia e Claudia, oggi, sono piuttosto arrabbiate con Lorenzo che ha organizzato due bellissime esterne rispettivamente a Torino e nel suo monolocale a Milano. Il tronista ha baciato entrambe le ragazze confermato di essere attratto in egual misura: Non ho paura del no. (A Giulia) Credo molto a te. Perché ti sei mostrata nel peggio. Se dovevi fingere, lo facevi dall'inizio. Penso che tu sia ...

Uomini e Donne gossip - Clarissa e Federico : svelata la data del matrimonio : Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico svelano la data del matrimonio Dopo oltre due anni di puro e vero amore, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente scelto di convolare a nozze. La coppia uscita da Uomini e Donne nel novembre del 2016, è sempre passata agli occhi del web come una delle più […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: svelata la data del matrimonio proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea torna e lascia Teresa senza fiato : anticipazioni Uomini e Donne, Teresa ha eliminato Andrea e lui torna: sarà la scelta? Le ultimissime anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne ci hanno regalato davvero delle succulenti curiosità. A fine Dicembre, Teresa ha deciso di eliminare Andrea perché piena di dubbi nei suoi confronti. La puntata dell’inaspettata eliminazione va in onda questo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea torna e lascia Teresa ...

Uomini e Donne news - la scelta di Lorenzo : indizi che confondono : news Uomini e Donne, Lorenzo in confusione: la scelta tra Giulia e Claudia Si mette sempre peggio per Lorenzo. Il tronista di Uomini e Donne non si trova affatto in una bella situazione. Il giovane di Milano continua a portare fuori sia Giulia che Claudia, entrambe fortemente interessate a lui. Anche Riccardi ha ammesso di […] L'articolo Uomini e Donne news, la scelta di Lorenzo: indizi che confondono proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e fa un annuncio : Uomini e Donne: Giulia De Lellis presto protagonista Giulia De Lellis ha lanciato un’anticipazione sfiziosa su Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Andrea Damante ha svelato in queste ore su Instagram di essere tornata a far visita a Maria De Filippi, parlando di un posto che le è rimasto nel cuore e taggando proprio UeD (come visibile nella foto in fondo all’articolo. “Sono tornata nella casa di tutti i cuori ...

Uomini e Donne oggi : Teresa elimina Andrea - Lorenzo fa danni : oggi Uomini e Donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, caos in studio oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi parte con il trono di Lorenzo. Il giovane di Milano entra in studio e ammette immediatamente di essere un po’ agitato […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Teresa elimina Andrea, Lorenzo fa danni proviene da Gossip e Tv.

