Segnali radio dallo Spazio profondo | non sono gli alieni

Rilevati misteriosi e ripetuti Segnali radio da una galassia a 1 - 5 miliardi di anni luce : prova di civiltà aliene? : misteriosi e ripetuti segnali radio sono stati Rilevati per la seconda volta. I “fast radio burst” (FRB) sono emissioni radio che appaiono temporaneamente e in maniera casuale, il che li rende non solo difficili da trovare ma anche difficili da studiare. Gli ultimi segnali Rilevati hanno raggiunto la Terra da una galassia a 1,5 miliardi di anni luce di distanza. Anche se segnali di questo tipo sono già stati Rilevati prima, questa è solo la ...