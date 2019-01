' Se Salvini è un suo fan | non potrà fare grandi danni' De André secondo De André

Migranti - Salvini : Incontro Avramopoulos lunedì al Viminale - Ue faccia suo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicepremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" : "Bisogna dare una politica energetica al Paese, la paura non può bloccare lo sviluppo", scrive in una nota Vannia Gava

Sanremo - "Diamoci una regolata". Peppino di Capri dalla parte di Salvini : come le suona a Claudio Baglioni : “La proposta per un mio premio alla carriera a Sanremo? Non sapevo che il riconoscimento spettasse al Comune, avrei preferito che mi chiamasse Claudio Baglioni. Ma mi fa piacere la petizione, speriamo si vada fino in fondo. Certo, Baglioni che ti chiama e ti dice 'sai mi farebbe piacere che...” A Un

Sanremo - 'Diamoci una regolata'. Peppino di Capri dalla parte di Salvini : come le suona a Claudio Baglioni : "La proposta per un mio premio alla carriera a Sanremo ? Non sapevo che il riconoscimento spettasse al Comune, avrei preferito che mi chiamasse Claudio Baglioni . Ma mi fa piacere la petizione, ...

"Questi M5s stanno diventando incomprensibili". Lo sfogo di Matteo Salvini ai suoi : Ci deve essere un motivo se tutti, da ieri pomeriggio, gli dicono: "Guarda che siamo caduti in trappola". Giorgetti, che da tempo non ne più, ma anche Molteni, Molinari, Fontana... Zaia è stato tra i primi all'alba a ragionare sulla gravità dell'accaduto. È sembrato un assedio, di telefonate, messaggi, incontri. E oggi gli hanno ripetuto: "Guarda che la trappola non riguarda solo i migranti, ci vogliono prosciugare le ...

20 anni senza De André. Il figlio Cristiano : "Salvini suo grande fan" : Sono già passati 20 anni dalla morte di una delle voci più importanti della scuola cantautorale italiana. Era l'11 gennaio 1999 quando Fabrizio De André lasciava il suo corpo da vivo per entrare una ...

Roma - Salvini a muso duro contro la Raggi : “Faccia il suo mestiere. Copra le buche e pulisca le strade” : Attacco via Facebook del ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini al sindaco di Roma ed esponente M5s Virginia Raggi. “Caro sindaco Raggi: il ministro dell’Interno lavora per i cittadini di Roma e di tutte le città d’Italia; ma ognuno faccia il suo mestiere e i sindaci si preoccupino di coprire le buche nelle strade, perché non si possono fare i rally in motorino in giro per Roma; di avere autobus puntuali; di togliere ...

Giuseppe Conte - il retroscena su Salvini : 'I suoi amici burocrati' - la frase coi fedelissimi che lo umilia : Lo sospettava, Matteo Salvini . Dalla manovra Giuseppe Conte è uscito come premier nuovo, più sicuro di sé e convinto di avere un ampio spazio di autonomia in quanto presidente del Consiglio. 'E il ...

Salvini a Raggi : ognuno svolga suo mestiere - ricopra buche : Roma – “Caro Sindaco Raggi il ministro lavora subito per i cittadini e la citta’, ma ognuno faccia il suo mestiere. I sindaci si preoccupino di coprire le buche delle strade perche’ non si possono fare i rally” per la citta’, evitando le buche. Ci sono dei gabbiani” vicino ai cassonetti che sembrano “dei pterodattili”. Lo dice Matteo Salvini che si trova alla Magliana, quartiere di Roma. Poi ...

Giuseppe Conte - il retroscena su Salvini : "I suoi amici burocrati" - la frase coi fedelissimi che lo umilia : Lo sospettava, Matteo Salvini. Dalla manovra Giuseppe Conte è uscito come premier nuovo, più sicuro di sé e convinto di avere un ampio spazio di autonomia in quanto presidente del Consiglio. "E il leghista ha subito capito anche che la sintonia europea trovata con i commissari, arcinemici di Salvini

Sanremo - Baglioni contro Salvini ma il suo Festival è sovranista : di Marco Castoro ROMA - Bisogna dare atto a Claudio Baglioni di aver riportato la canzone italiana al centro del Festival di Sanremo. Perché - come dice il direttore artistico - Sanremo è una ...

Baglioni contro Salvini ma il suo Sanremo è sovranista : ROMA - Bisogna dare atto a Claudio Baglioni di aver riportato la canzone italiana al centro del Festival di Sanremo. Perché - come dice il direttore artistico - Sanremo è una locomotiva...

Violenza stadi - il senatore Franco Mirabelli : “Salvini? Il suo comportamento è inaccettabile” : “Un ministro degli Interni che esibisce muscoli e pugno duro contro povere persone abbandonate in mezzo al mare e invece si mostra comprensivo e solidale con le curve ultras e’ inaccettabile! Si infierisce su poche decine di persone disperate in nome del ‘prima la sicurezza degli italiani’ mentre si depotenziano gli strumenti di deterrenza, prevenzione e contrasto alla Violenza negli stadi. Anziche’ fare il ...