Salvini | Gassmann | Politico abile | ma oltre al consenso deve far qualcosa

Alessandro Gassmann : "Non condivido Salvini. Abile politico - ma oltre ad accumular consenso deve iniziare a far qualcosa" : "Non ho votato Salvini, non condivido in nessun modo le sue idee, ma ritengo sia un abilissimo politico perché è riuscito a portare intorno a sé un grandissimo consenso. A un certo punto secondo me dovrà smettere di accumulare consenso e far qualche cosa. Siamo in attesa che questo avvenga". Alessandro Gassmann non ha mai nascosto di disapprovare il pensiero del vicepremier leghista e nel corso di un'intervista ...