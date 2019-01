Le persone con più di 65 anni condividono molte più notizie false dei giovani

Migranti : barca con 51 persone a bordo approda nel Crotonese : Un'imbarcazione a vela con a bordo 51 persone è approdata nelle prime ore di stamane sulla costa ionica calabrese, nel territorio di Torre Melissa, comune del Crotonese. L'imbarcazione si e' capovolta ...

Pasti al ristorante : le strategie delle persone con allergie alimentari : Secondo uno studio statunitense condotto in Ohio, l’adozione di strategie mirate può aiutare le persone con allergie agli alimenti a prevenire reazioni in occasione di Pasti consumati al ristorante. Lo studio ha coinvolto una rete locale dedicata all’assistenza delle allergie agli alimenti (Northeast Ohio Food Allergy Network, Rete per le allergie al Cibo dell’Ohio del Nordest), che ha intervistato 39 famiglie con un questionario sulle strategie ...

Sea Watch - lite con accordo nel governo. L'Italia accoglierà una decina di persone che saranno affidate alla Chiesa Valdese : Hanno litigato fino a notte fonda sul destino dei migranti. Anche dopo le due ore di vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio , concluso quasi all'...

19enne con la meningite - non rischia la vita/ Profilassi per 20 persone tra Padova e Venezia : Padova, studentessa ricoverata per meningite: paura contagio. Allarme per chi frequenta le aule studio visitate dalla 19enne, 20 sottoposti a Profilassi.

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa. Non si risolve il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone. Il Paese è confuso” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Sfera Ebbasta - la mamma di una vittima di Corinaldo gli scrive : “Hai sei persone sulla coscienza. Ce l’ho a morte con i tuoi manager - la tua casa discografica” : Un dolore che non passerà mai, quello dei genitori che hanno perso un figlio durante l’ormai famigerata serata al Lanterna Azzurra di Corinaldo. E una mamma ha deciso di farsi sentire scrivendo un post sulla pagina del gruppo Facebook “Giustizia per le vittime del Lanterna Azzurra”. Donatella Magagnini era la madre di Daniele Poggetti, morto a 16 anni in quella sera disperata, insieme a un’altra mamma di 39 anni e ad ...

Coltelli e droga in auto - tre persone denunciate dopo controlli : Coltelli in auto: due denunciati a Brindisi e San Pietro A Brindisi i carabinieri di una pattuglia del Norm hanno fermato un 25enne del luogo che si aggirava in maniera sospetta nei pressi di una ...

Toyota Mobility Foundation : sfida per aiutare le persone con paralisi ad arti inferiori : 'La sfida ha invitato ingegneri, innovatori e designer di tutto il mondo a presentare progetti per tecnologie rivoluzionarie, incorporando sistemi intelligenti, per migliorare la mobilità e l'...

Controlli di notte nel Saluzzese - in un locale c'era il doppio delle persone consentite : Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo e pubblichiamo: "Nel primo weekend del nuovo anno, i carabinieri della compagnia di Saluzzo, nel corso di un'articolata attività di presidio del ...

Prosciutti italiani dop con carne estera - la procura torinese chiede processo per 12 persone : Invece di maiali italiani, diverse aziende avrebbero usato animali danesi per produrre famosi e pregiati Prosciutti italiani venduti ed etichettati come italiani al cento per cento e con denominazione di origine protetta. Per questo i pm torinesi hanno chiesto il rinvio a giudizio per dodici persone e sei aziende piemontesi accusate a vario titolo di associazione a delinquere e frode in commercio.Continua a leggere

Vede il diavolo sul telefonino e uccide 6 persone : autista Uber condannato al carcere a vita : Un autista di Uber ha ammesso di aver sparato a otto persone che non conosceva e di averne uccise sei nel febbraio 2016, in una notte di follia mentre era in servizio nei pressi di Kalamazoo, in ...

Migranti - Conte pronto ad accogliere 15 persone a bordo di Sea Watch e Sea Eye : È gelo tra Conte e Salvini dopo l'apertura del premier all'accoglienza di una parte dei Migranti in attesa di un porto nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il presidente del Consiglio sarebbe determinato ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due navi delle Ong. Non solo, quindi, donne, e bambini (in tutto 7), come aveva proposto Luigi Di Maio.Ma per il ministro dell'Interno non c'è spazio per ...

