Il fronte delle colombe si rafforza alla Fed | pronti a fermare i tassi

Dl sicurezza - nuovi malumori tra i senatori M5S. Mantero : ‘Crea illegalità’ Il fronte del no Salvini e l’dela delle ispezioni : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Il calcio italiano piega la testa di fronte all’Arabia Saudita - e se ne frega delle donne : La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita , e le donne potranno sedersi solo nei posti riservati alle famiglie, accompagnate dal marito o da un fratello. Il calcio italiano potrebbe ribellarsi ma non lo farà, scegliendo ancora una volta di restare silenzioso e rendendosi così complice.Continua a leggere

fronte x e la lingua italiana. Dibattito sull'uso delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. La prima vittoria. : Frontex si è adeguata alla sola raccomandazione: politica linguistica e info generali. È sicuramente una prima vittoria, ma non completa, per questo Matris lingua e SenzaBarcode presenteranno le ...

Squalifica Higuain - la decisione del Milan a fronte delle due giornate inflitte al Pipita : La decisione del Giudice Sportivo in merito alle giornate di Squalifica da infliggere a Gonzalo Higuain non ha soddisfatto il Milan, che sperava di dover fare a meno del suo bomber per una sola giornata. Inizialmente sembrava che la società meneghina non volesse ricorrere alla possibilità di effettuare un ricorso, ma adesso l’intenzione è di tutt’altro tenore. Il Milan effettuerà ricorso nel tentativo di far dimezzare le ...