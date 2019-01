Giraffa | zebre e cammello al gelo | arrivano i forestali al circo Orfei e scattano le

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Animali come giraffe,e cammelli lasciati in balia dela temperature inferiori allo zero. Tutto è partito dalla foto dellacon un gilet imbottito deldi Brescia che negli ultimi giorni è diventata virale sulle bacheche social, sollevando sdegno e dibattiti sul web sulla riduzione in schiavitù degli animali per il divertimento degli umani. Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri: il, nel quartiere di San Polo, e il benessere degli animali erano già sotto indagine da diverso tempo. Non solo la, ma anche duee alcuni cammelli erano lasciati in condizioni non rispettose delle linee guida imposte dalla Commissione scientifica Cites del ministero dell’Ambiente in vigore dal 2010. La temperatura prevista per queste specie non puà scendere sotto i 12 -15 gradi, spiegano i carabinieri in un comunicato stampa, ...