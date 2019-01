David Bowie | a tre anni dalla morte | lo speciale di Rockol

72 anni fa nasceva David Bowie - il Duca Bianco che fece del rock un’arte : 72 anni fa nasceva David Bowie, l'uomo che prima di chiunque altro aveva trasformato il rock in una rappresentazione del costume, un'arte fatta di colori, immagini e suggestioni. La sua idea di rockstar non era quella di sedere su un trono per attirare a sé una folla in adorazione, bensì nasceva da una voglia di spontaneità. Prima dell'artista c'era l'uomo, e prima dell'uomo c'erano i bisogni dell'uomo, e il Duca Bianco aveva fatto della libertà ...

Tutto su David Bowie - arriva una app con la voce narrante di Gary Oldman : arriva l'8 gennaio, giorno del suo 72esimo compleanno, un'app dedicata a David Bowie, l'artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica, ha influenzato la moda e trasformato ...

David Bowie Is - l’app dedicata al Duca Bianco per rivivere in realtà aumentata la mostra sulla sua arte : Avrebbe compiuto oggi 8 gennaio 72 anni, e proprio in questa occasione arriva per tutti gli smartphone l’app David Bowie Is, dedicata al Duca Bianco. Che abbiate iOS o Android non importa, perché da oggi è possibile scaricare l’applicazione che permetterà ai fan dell’artista, scomparso nel gennaio 2016, di assistere in modo virtuale all’esposizione itinerante su Bowie, prendendo spunto dal David Bowie Is. Si tratta di una mostra che ha ...

David Bowie : «Mi rifiuto di essere considerato mediocre.» La prima intervista di Rolling Stone - : I miei spettacoli sono esperienze teatrali, sia per me che per il pubblico. Non voglio lasciare alle spalle le mie fantasie per salire sul palco, voglio portarle sul palco con me». Dice anche che il ...

La versione digitale di Destroying Angels dei Garbage è ora disponibile insieme alla cover di Starman di David Bowie : In occasione del Record Store Day celebrato durante il Black Friday 2018, il 23 novembre il vinile di Destroying Angels dei Garbage era stato pubblicato con tiratura limitata di 3000 copie. Il singolo era frutto della collaborazione con Exene Cervenka e John Doe della punk rock band X e conteneva due tracce: la prima era la title track, la seconda era una cover di Starman del compianto David Bowie. Per festeggiare l'inizio del nuovo anno la ...

David Bowie - 9 gennaio a Venezia tributo con Andy e i White Dukes : A 72 anni dalla nascita di David Bowie e tre anni dalla scomparsa, il Teatro Goldoni di Venezia, mercoledì 9 gennaio, alle ore 21, omaggia il Duca Bianco con il concerto di Andy e i White Dukes, grazie all`idea del Teatro Stabile del Veneto di ospitare a Venezia, città amata da David Bowie, un tributo alla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi e affascinanti degli ultimi 50 anni.[irp] Iniziativa accolta con ...

L’Enigma di Lady Gaga è andato in scena - ecco la scaletta del residency show di Las Vegas con un omaggio a David Bowie : Consumato l'hype diffuso dalla popstar con alcuni video pubblicati sui suoi canali social, l'Enigma di Lady Gaga è andato in scena ieri sera, 28 dicembre, a Las Vegas. Reduce dal successo di A star is born, la star di Poker face ha inaugurato la sua residency con uno show che si è mostrato una celebrazione teatrale dei suoi più grandi successi. Trattandosi di un residency show, Enigma di Lady Gaga si terrà all'MGM Park Theater di Las Vegas fino ...

Uno - nessuno - centomila David Bowie : «Penso che Bowie sia una combinazione di bellezza e cervello», sottolinea Simon Reynolds, che è considerato uno dei critici musicali più autorevoli al mondo. E ancora: «Artista completo, intelligente,...

Biglietti in prevendita per il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo a Venezia : i dettagli sul tributo a David Bowie : Il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo è finalmente ufficiale. La reunion sul palco non riguarda, però, un progetto legato al gruppo ma uno spettacolo speciale che hanno voluto dedicare a David Bowie. Il concerto è in programma per il 9 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia. Nella scaletta sono previsti i brani di quello che i due artisti definiscono come il periodo più significativo della produzione del Duca Bianco, quella che va dal ...

E se Tilda Swinton interpretasse (davvero) David Bowie al cinema? : Duncan Jones è uno a cui piace scherzare. Sarà per questo che, alle insistenze di quanti gli chiedevano di girare un biopic su suo padre David Bowie, ha scelto di rispondere con un sondaggio ironico su Twitter. «Chi pensate che potrebbe interpretarlo?», ha domandato Jones ai suoi follower proponendo quattro alternative molto improbabili: Idris Elba, Peter Dinklage, Meryl Streep e Gilbert Gottfried. I fan, però, sono stati al gioco e Jones si è ...

Nicolas Roeg è morto/ Addio al regista de 'L'uomo che cadde sulla Terra' - debutto al cinema di David Bowie - IlSussidiario.net : Nicolas Roeg è morto: il regista del debutto cinematografico di David Bowie ne 'L'uomo che cadde sulla Terra' si è spento all'età di 90 anni.

È morto Nicolas Roeg per lui David Bowie divenne alieno in L uomo che cadde sulla terra : Nicolas Roeg, uno dei più originali registi britannici, è morto. Ne dà notizia il figlio, Nicolas Roeg Jr.: 'È stato un vero padre, aveva compiuto 90 anni lo scorso agosto'. Nato a Londra nel 1928, ...