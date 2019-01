Coppa del Re | risultati ottavi di finale andata | Levante Barcellona 2-1 Vince il

Spagna - Coppa del Re : il Levante manda ko un brutto Barcellona : Troppo turnover per Valverde e il Barcellona , con l'ex interista Murillo all'esordio e in campo dal 1', perde per 2-1 sul campo del Levante. La partita si decide nei primi minuti, grazie alle reti di ...

Coppa del Re - Barça - che tonfo col Levante! Tris del Siviglia a Bilbao : Serata da dimenticare per il Barcellona, o almeno per il 'muletto' blaugrana. Già perché Valverde esagera con le rotazioni e, senza mezza squadra titolare, rimedia un k.o. che senza le parate di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo moguls 2019 : si riparte da Calgary - tutti contro Kingsbury. Duello Laffont-Kauf : Sabato 12 gennaio (ore 21.30) andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. I funamboli della neve saranno impegnati a Calgary (Canada) dove si disputerà la prima gara del nuovo anno solare, si tornerà a gareggiare dopo praticamente un mese dall’appuntamento di Thaiwoo dove Kingsbury e Kauf hanno dettato legge in lungo e in largo, imponendosi anche nelle dual moguls (specialità non ...

Snowboard – Coppa Europa : italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein : Coppa Europa, italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein: Jasmin Coratti 18ª tra le donne, Hofer 23° tra gli uomini Patrizia Kummer, quarta nella gara di Coppa del mondo due giorni fa, e Sangho Lee sono i vincitori degli slalom paralleli femminile e maschile di Coppa Europa che si sono disputati a Bad Gastein, in Austria. La svizzera e il coreano hanno battuto rispettivamente in finale Maria Valova e Dmitry Loginov, entrambi di ...

Skeleton – Coppa del mondo : cancellate le gare a Königssee : cancellate le gare di Coppa del mondo a Königssee, i campionati europei saranno recuperati a Igls il 18 gennaio Cancellata la tappa di Coppa del mondo di Skeleton in programma venerdì 11 gennaio a Königssee. Gli organizzatori hanno preso questa decisione a causa della neve che si è abbattuta in questi giorni nella località tedesca e delle cattive previsioni meteo per la notte. “In queste circostanze – si legge nel ...

Coppa del Re : il Siviglia sbanca Bilbao : Bilbao - Il Siviglia è con un piede ai quarti di finale di Coppa del Re . La formazione guidata da Machin trova un prezioso successo sul campo dell' Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi della ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Franz-Josef Rehrl il migliore nel PCR - bene Samuel Costa 20° : Ha avuto inizio quest’oggi la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. I migliori atleti del circuito si sono esibii nel Provisional Competition Round, disputato sul trampolino di Predazzo, e nella prova di salto HS135 l’austriaco Franz-Josef Rehrl è stato il migliore con i suoi 135 metri a cui sono stati attribuiti 146.3 punti. Alle sue spalle il connazionale Mario Seidl (146.0) e il ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Johannes Boe non ha mai vinto - Martin Fourcade dato in grande forma : In questa stagione il norvegese Johannes Boe sta dominando la Coppa del Mondo di Biathlon, ma il transalpino Martin Fourcade, se vorrà riaprire la contesa, dovrà sfruttare al massimo la pista tedesca di Oberhof. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo ...

Sci - Coppa del mondo donne : Cortina recupera discesa libera St. Anton il 18 gennaio : Tra i motivi di interesse, anche il rientro alle gare della statunitense Lindsey Vonn, che aveva già annunciato di essere pronta per le gare austriache, e che ora tornerà invece in coppa del mondo ...

Bob - tutti i risultati della tappa di Coppa Europa andata in scena oggi ad Igls : Coppa Europa, giornata di esordi a Igls: prima volta per Micol Cattaneo, Giulia Chenet e Giacomo Proserpio Giornata interlocutoria e con qualche esperimento a Igls per il bob azzurro in Coppa Europa. Nel due femminile per la prima volta Tania Vicenzino e Giada Andreutti gareggiavano separate, con entrambe a fare da pilota in coppia rispettivamente con altre due ragazze arrivate dall’atletica, Micol Cattaneo e Giulia Chenet. I due ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Sci : Coppa del Mondo di Telemark a La Thuile in diretta le gare - VIDEO - : Stiamo avvicinandoci a grandi passi al top event dell'inverno a La Thuile: la Coppa del Mondo di Telemark. Il 20 e il 21 gennaio sulla mitica 3 Franco Berthod, perfettamente preparata, gareggeranno i ...