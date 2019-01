Clima | il riscaldamento degli oceani equivale a una bomba atomica al secondo

Cambiamenti Climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Clima - Papa Francesco : “Urgente contrastare con più decisione il riscaldamento globale” : “Alla luce del consenso raggiunto alla recente Conferenza internazionale sul Clima (COP-24) svoltasi a Katowice, auspico un impegno più deciso da parte degli Stati a rafforzare la collaborazione nel contrastare con urgenza il preoccupante fenomeno del riscaldamento globale. La Terra è di tutti e le conseguenze del suo sfruttamento ricadono su tutta la popolazione mondiale, con effetti più drammatici in alcune regioni. Tra queste vi è ...

Clima : il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di “El Niño” aggravato dal riscaldamento globale : I Climatologi avvisano che il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di un possibile evento di El Niño aggravato dal riscaldamento globale causato dall’uomo. C’è una possibilità del 90% che El Niño si formi e continui per l’inverno 2018-2019 nell’emisfero nord e una possibilità del 60% che continui in primavera, secondo il Climate Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El Niño fa ...

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...

Riscaldamento globale - relazione del Texas : “I cambiamenti Climatici intensificheranno i disastri naturali - precipitazioni e uragani sempre più intensi” : In Texas, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, avvisa una nuova relazione ordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo sui cambiamenti climatici è molto profondo. Ma la relazione non menziona il Riscaldamento globale e nelle azioni urgenti che il Texas dovrebbe compiere per evitare che uragani ...

Clima - lo studio : con le attuali politiche il riscaldamento aumenterà di 3°C entro il 2100? : “Se tutti i governi raggiungeranno i loro obiettivi Climatici, largamente insufficienti, il mondo vedrà un riscaldamento di 3°C entro il 2100, il doppio del limite di 1,5°C concordato a Parigi tre anni fa”. E’ quanto rivela l’aggiornamento annuale del Climate Action Tracker, consegnato oggi alla Cop24 di Katowice, in Polonia. Secondo il consorzio composto da tre società di ricerca, tuttavia, dagli accordi di Parigi ci ...

Vere scie chimiche : un esperimento di ingegneria Climatica per rallentare il riscaldamento globale : (foto: David Spinks/Flickr) A volte persino le teorie del complotto possono aVere un fondo di verità. Terrapiattisti e antivaccinisti per ora dovranno attendere. Ma qualcuno dal prossimo anno potrebbe trovarsi a cantare vittoria: teorici del controllo del clima, e perché no, persino gli appassionati di scie chimiche. Negli Stati Uniti infatti sta per partire un progetto che punta a combattere gli effetti del riscaldamento globale agendo ...

Riscaldamento globale - relazione del governo USA : “In arrivo una catastrofe Climatica” : Una relazione del governo statunitense, stilata principalmente da scienziati delle agenzie federali e dai loro collaboratori, sostiene che è estremamente probabile che “l’influenza umana sia stata la causa dominante del surRiscaldamento osservato dalla metà del XX secolo. Per il surRiscaldamento dello scorso secolo, non esiste una spiegazione alternativa convincente supportata dalla portata delle evidenze osservate”. Inoltre, le conseguenze ...

COP24 sui cambiamenti Climatici - “il mondo è ad un crocevia” : ecco a che punto siamo con il riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...

Clima - il Segretario ONU : serve “maggiore creatività” per fermare il riscaldamento globale : Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel ...

Clima - eccezionale scoperta : lo scioglimento dei ghiacci in Antartide contrasterà il riscaldamento globale : I ghiacci dell’Antartide si stanno sciogliendo e questo fa sì che il livello degli oceani salga, ma allo stesso tempo contrasterà il riscaldamento eccessivo dell’atmosfera. Il calore, infatti, o almeno buona parte di esso, sarà catturato dai mari. Ad arrivare a questa importante scoperta scientifica è stato uno studio pubblicato sulla rivista Nature, condotto da una equipe dell’Università dell’Arizona, coordinato da Ben ...