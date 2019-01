Alimentare | Coldiretti | “L’84% vuol salvare l’indicazione dello stabilimento”

meteoweb.eu

: RT @coldiretti: Alimentare, Coldiretti: l’obbligo di indicare in etichetta sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezion… - cristorie : RT @coldiretti: Alimentare, Coldiretti: l’obbligo di indicare in etichetta sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezion… - coldiretti : Alimentare, Coldiretti: l’obbligo di indicare in etichetta sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o di c… - desimonem : Salute, ecco la black list dei cibi più pericolosi -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L’obbligo di indicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e l’indirizzostabilimento di produzione o di confezionamento, insieme alla provenienza degli ingredienti impiegati, è un valore aggiunto per l’84% dei consumatori, secondo la consultazione on line del Ministero delle Politiche Agricole.E’ quanto afferma lain riferimento alla inapplicabilità delle norme nazionali che prevedono di riportare sulle confezioni in il luogo in cui è avvenuto il processo di lavorazione secondo la decisione del tribunale di Roma.La tracciabilità degli alimenti aiuta i consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli ma è importante anche in caso di emergenze alimentari per individuare i prodotti a rischio e sottrarli al consumo piu’ facilmente.Insieme allo stabilimento di lavorazione – sostiene la– va pero’ previstaobbligatoria in etichetta per ...