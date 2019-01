Al Ces di Las Vegas premio al vibratore-robot | subito revocato

Ces 2019 : ecco il taxi volante - presentato a Las Vegas Bell Nexus [GALLERY] : 1/7 ...

Ces 2019 : a Las Vegas auto più silenziose grazie a Bose Quietcomfort [VIDEO] : La cancellazione attiva di rumori di sottofondo non desiderati non è una tecnologia nuova al mondo degli audiofili. Nel settore automobilistico è invece una novità, non sono molte infatti le case ad offrire un sistema simile alla clientela che probabilmente, nella stragrande maggioranza dei casi, non è nemmeno a conoscenza di una tecnologia simile. grazie a Bose però, potrebbe presto diffondersi su sempre più modelli. Il funzionamento, ...

Al via Ces di Las Vegas - elettronica vale 1000 miliardi : Alla manifestazione sono presenti oltre 4.500 aziende. 9 gennaio 2019

Ces 2019 - a Las Vegas Signature Oled i tv che si arrotolano : Oltre 4.500 espositori, un pubblico previsto di circa 200mila persone e tanta tecnologia anche quest'anno in occasione del Consumer Elecrtronics Show 2019 di Las Vegas, in programma fino all'11 gennaio. A farla da padrona in questa edizione è senza ombra di dubbio la guida autonoma, seguita però a stretto giro da un'altra, importante, tecnologia di consumo: i display, quelli ad altissima risoluzione 8k ma anche quelli pieghevoli, ...

Ces 2019 - i migliori tv della fiera di Las Vegas : CES 2019 le migliori tvLG Signature oled tv RPanasonic GZ2000Sony ZG9TCL X10LG Z9Hisense U9FVizio P-SeriesLas Vegas – Quali sono i migliori tv del Ces 2019 presentati in Nevada in occasione del tradizionale evento tecnologico di inizio anno? Abbiamo selezionato otto modelli introdotti ufficialmente nelle ultime ore e pronti a entrare nei mercati internazionali. LG Signature oled tv R Sicuramente la novità più interessante e innovativa in ...

Chi sono e cosa fanno le cinque aziende italiane premiate al Ces di Las Vegas : Forse è vero che dal Ces di Las Vegas (consumer elettronics show) oramai non ci si può più attendere il ‘the next big thing”, l’innovazione che stravolge tutto, capace di cambiare per sempre il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, le nostre reti sociali. Ma è anche vero che nella miriade di ‘small things’ (piccole cose) ci sono idee piuttosto interessanti, ...

Ces 2019 : Honda - infotainment connesso anche per i passeggeri - anteprima a Las Vegas : Quest’anno Honda ha presentato al CES di Las Vegas 2019 la demo dei servizi connessi “Honda Dream Drive”. Il sistema sviluppato in collaborazione con Connected Travel, viene mostrato su un esemplare di Honda Passport, suv di medie dimensioni non presente sul nostro mercato, ed è previsto in due versioni: Driver e Passenger. La prima, dedicata al guidatore, offre una serie di servizi e intrattenimenti che replicano le funzioni di un desktop ...

Al Ces di Las Vegas LG lancia la prima tv Oled arrotolabile : Las Vegas, askanews, - Al Ces, la fiera tecnologica più importante al mondo che si svolge a Las Vegas, LG electonics ha lanciato il primo televisore arrotolabile. Come funziona lo ha spiegato ad askanews Sergio Buttignoni, corporale marketing director di LG electronics: ...

Ces 2019 : Mercedes porta a Las Vegas una piattaforma modulare per diversi usi [GALLERY] : 1/21 ...

Al Ces di Las Vegas il muro virtuale - al posto di quello di Trump : Roma,, askanews, - Dalla tecnologia arriva una soluzione molto più economica per il muro tanto desiderato dal presidente americano Donald Trump che per proteggere la frontiera con il Messico ha ...

Chi sono le 44 startup italiane che partecipano al Ces 2019 di Las Vegas : Oltre 1.100 startup provenienti da più di 40 paesi diversi. Al Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia deI consumo, va in scena anche il più grande evento dedicato alle nuove imprese, a caccia di visibilità e investitori. Uno spazio, al Sands Expo (Eureka Pa

Ces 2019 : il parcheggio autonomo di Clarion presentato a Las Vegas : Le auto che parcheggiano autonomamente non sono più una novità. Sebbene non sia una tecnologia molto diffusa non è difficile trovare auto di un certo livello che ne siano dotate. Ad esempio in Germania, all’interno dell’aeroporto di Amburgo, è possibile trovare auto del gruppo Volkswagen che si muovono da sole grazie a speciali marker. La società giapponese Clarion, di proprietà Hitachi e famosa per i sistemi car-audio, presenta al CES di ...