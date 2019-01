51 migranti sbarcano in barca a vela nel crotonese Un disperso

migranti - in 51 sbarcano nel Crotonese. Salvati dai cittadini : La barca a vela su cui viaggiavano si è incagliata sulla spiaggia. A bordo anche quattro bambini, tra cui un neonato

I migranti sbarcano a Malta. E l'Italia ne accoglierà 15 : 'C'est fini!'. L'annuncio che i 49 migranti aspettavano da prima di Natale a bordo delle due navi umanitarie Sea Watch e Sea Eye arriva verso mezzogiorno, al largo delle coste maltesi. A bordo delle ...

migranti - Malta cede alle Ong : "Diamo rifugio - ma non sbarcano" : Alla fine Malta ha ceduto e ha autorizzato la nave Sea Watch 3 con a bordo 32 Migranti e la Sea Eye con altri 17 ad entrare in acque territoriali. Ma il governo al momento non ha consentito l'attracco e lo sbarco.L'imbarcazione è arrivata al largo delle coste maltesi il 22 dicembre scorso, ma nessun Paese aveva accettato di accoglierla. Secondo il Times of Malta il permesso è stato concesso dopo che il team medico a bordo della nave ha riferito ...

migranti - sbarcano a Malta quelli salvati dal peschereccio spagnolo : A BORDO DELLA MARE JONIO. Si è sbloccata nella notte la crisi internazionale del peschereccio Nuestra Madre de Loreto , che da quasi dieci giorni navigava nel Mediterraneo con un gruppo di Migranti ...

I migranti sbarcano a Malta. Ma la Spagna è costretta a prenderseli : Gli 11 migranti a bordo del peschereccio spagnolo Nuestra Madre de Loreto sono sbarcati a Malta, ma saranno immediatamente trasferiti in Spagna. Dopo 10 giorni di blocco in mare, le autorità maltesi hanno dato l'ok allo sbarco sull'isola, mettendo fine all'impasse. Ma il quotidiano Times of Malta ha fatto sapere che le persone sbarcate sull'isola, nove adulti e due minorenni, saranno portate in territorio spagnolo dopo una trattativa fra Madrid ...

Dopo mesi sbarcano 264 migranti arrivati dalla Libia : L’ultima volta era stata il 15 luglio, quando a Pozzallo sbarcarono in 447. Così, i 264 migranti arrivati nella notte tra sabato e domenica rappresentano il primo, massiccio arrivo dalla Libia in Sicilia Dopo mesi, segnando una novità: un barcone in legno che raggiunge il porto, e non più i pericolosi gommoni di fabbricazione cinese che i traffica...

migranti : in 264 sbarcano nella notte a Pozzallo : Completate le procedure di sbarco in banchina dopo il trasbordo notturno, i Migranti risultati a bordo del moto peschereccio arrivato ieri sera al porto di Pozzallo erano 264, in maggioranza somali ed eritrei. Tra loro, 184 uomini, 43 donne, 30 minori maschi e 7 bambine. Tra i piccoli anche 5 lattanti, uno dei quali nato da meno di 10 giorni. La maggior parte di loro sono già stati trasferiti all'hotspot. L'Unhcr, ...

Oltre 200 migranti sbarcano a Pozzallo : Sono sbarcati tutti i 236 migranti arrivati ieri sera a Pozzallo . A bordo, fa sapere il Viminale, 12 bambini, di cui 5 neonati, e quasi 50 donne arrivate a bordo del peschereccio 'abbandonato' dalle ...