Pradè | De Paul non si muove da Udine

Udinese - Pradè fa il punto sul caso De Paul : “cessione a gennaio? Ecco cosa dico” : Udinese, Pradè ha parlato di calciomercato, con un focus speciale sul gioiello della rosa, l’argentino Rodrigo De Paul “De Paul a gennaio non si muove“. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Pradè, è stato abbastanza chiaro oggi in conferenza stampa parlando del futuro del centrocampista argentino. In tanti hanno chiesto informazioni in merito a De Paul nelle ultime settimane, ma ...