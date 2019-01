Giuseppe Conte e Matteo Salvini | giallo sul vertice | Cosa dirò al premier | la

Giuseppe Conte - nuova bomba Carige : 'Tre diverse telefonate - perché proprio lui?'. Terremoto nell'alta finanza : Un'altra bomba sul presunto 'conflitto d'interessi' di Giuseppe Conte nella vicenda Carige . È Repubblica a riferire di ' tre diverse telefonate intercorse tra Palazzo Chigi e la famiglia Malacalza ' ...

Matteo Salvini - scontro con Giuseppe Conte su Sea Watch : "In Italia non entra nessuno" : E' scontro aperto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sugli immigrati. Appresa la notizia che i migranti della Sea Watch sbarcati a Malta saranno distribuiti tra otto Paesi europei tra i quali l'Italia il leader della Lega che si trova a Varsavia tuona: "Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano.

Giorgia Meloni sfida Giuseppe Conte sugli immigrati : "C'è ancora posto sul suo aereo?" : Giorgia Meloni lancia una sferzante provocazione al premier Giuseppe Conte sul caso della Sea Watch. Con un post sul suo profilo Twitter, la leader di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente a lui: "Presidente Conte, non è che sull'aereo col quale vuoi andare a prendere i migranti a Malta c'è post

Giuseppe Conte - come vuol fregare Salvini sulla Sea Watch : 'Li prenderò con l'aereo' : Nel governo è braccio di ferro sulla possibilità di far sbarcare la nave Sea Watch con a bordo 49 naufraghi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affrontato a muso duro la posizione di Matteo ...

Migranti - Giuseppe Conte : "Non ha senso tenerli in mare. Parlerò con Salvini" : "C'è un limite oltre il quale non si può andare". Per Giuseppe Conte è necessario che i Migranti che da giorni sono a bordo di Seawatch 3 e Sea Eye sbarchino a Malta: "Non ha più senso tenere in mare quelle persone", ha detto il premier nel corso della registrazione di Porta a Porta. Matteo Salvini, però, non cambia idea e continua a sostenere di non voler accogliere le persone a bordo delle imbarcazioni. Conte ...

Carige - Palazzo Chigi : "Per Giuseppe Conte nessun conflitto d'interesse" : nessun conflitto di interessi, diretto o indiretto con con le decisioni che il premier Conte ha assunto e che è chiamato ad assumere quale responsabile dell'Autorità di governo con riguardo alla Banca Carige spa.Lo precisano fonti di governo che negano che il premier sia stato consulente di Mincione: "Non lo ha mai incontrato o conosciuto, neppure per interposta persona" e che con il professor Alpa "non ha mai avuto con lui uno ...

Banca Carige - perché il Pd accusa Giuseppe Conte di conflitto d’interessi : Il Pd accusa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di conflitto d'interessi per il decreto riguardante la Banca Carige, basandosi su due elementi: l'ex socio di Conte, Guido Alpa, è stato nel consiglio d'amministrazione di Carige; lo stesso presidente del Consiglio è stato consulente di una cordata guidata da Raffaele Mincione, socio di Carige.Continua a leggere

Banca Carige - dopo il salvataggio bufera su Giuseppe Conte : "Spieghi i suoi rapporti con l'istituto" : Il salvataggio di Banca Carige - per la quale è pronto anche un piano per la nazionalizzazione - scatena le opposizioni. Il Pd in particolare, Matteo Renzi in prima fila: "Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne con

Giuseppe Conte - il retroscena. Sconfessato - si sfoga : "Così Matteo Salvini complica tutto" : Quella tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte è la rottura più clamorosa da quando si è insediato il governo giallo-verde. Una rottura avvenuta in modo plateale, che inverte i ruoli tra premier e presidente del Consiglio. Tanto da far infuriare anche il premier più felpato della storia: "Matteo sta com

Giuseppe Conte - il retroscena su migranti e Sea Watch : "Non solo donne e bambini" - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per risolvere la questione dei 49 migranti bloccati da 17 giorni nelle acque di Malta sulla nave della O