Gabbiadini Sampdoria | tutto fatto | l’attaccante torna in Serie A

Sampdoria - arriva Gabbiadini in prestito : Un colpo di mercato dal sapore di ritorno. Manolo Gabbiadini, 27 anni, alla fine ha scelto la Samp. L'attaccante azzurro aveva giocato a Marassi per due stagioni dal 2013 al 2015, collezionando 47 ...

Sampdoria - idea Gabbiadini : Sabatini lavora per riportarlo in Italia : La Sampdoria è a caccia della giusta opportunità nella finestra invernale di mercato, e sta lavorando al ritorno di un grande ex. Walter Sabatini è già operativo, dopo il summit di ieri che lo ha ...

Sampdoria - Romei : 'Gabbiadini fortissimo - parleremo con il Napoli di Tonelli. Sul futuro di Giampaolo... : Interessanti anche le dichiarazioni su Giampaolo, che in primavera discuterà il rinnovo: 'Il mister è molto affezionato al mondo Samp. Dipendesse solo da noi, andremmo avanti con lui per molto tempo. ...

