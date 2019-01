wired

È scomparso Fernando Aiuti, l'immunologo della lotta all'Aids

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’immunologo, studioso di fama internazionale e pionierericerca econtro l’Aids, è morto a Roma, dove era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli.Come riportano Ansa e fonti di stampa, che citano un comunicato del Policlinico, il professore era ricoverato presso il reparto di Medicina generale “per il trattamento di una grave cardiopatia ischemica da cui era da tempo affetto e che lo aveva già costretto ad altri ricoveri e a trattamenti anche invasivi. Più recentemente il quadro cardiologico si era aggravato”.La morte del celebre immunologo è stata causata dalle “complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”.Una carriera scientifica di rilievo internazionale quella di, conosciuto in Italia dal grande pubblico anche per il messaggio, incisivo e ...