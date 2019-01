Ces 2019 | la sfida per l' auto del futuro è l' intrattenimento

Ces 2019 : ecco i pc portatili del 2019 che sfidano Apple : E’ in corso a Las Vegas il Consumer Electronics Show (CES), la più importante fiera dell’elettronica di consumo: tra le tante innovazioni in mostra, anche alcuni dei portatili pronti a sfidare i MacBook di Apple. Samsung, Lenovo, Asus, Huawei puntano su leggerezza e potenza per conquistare il mercato quest’anno. Ad esempio, Samsung presenta il Notebook 9 Pro, potente ed elegante con corpo in alluminio e 14 ore di autonomia ...

2019 - c’è chi predice una nuova reCessione. Ma noi possiamo contare sui nostri giallo-verdi : Se si dovesse giudicare dai “giornaloni” e, soprattutto, dai “meravigliosi” notiziari TV (pubblici e privati) sembrerebbe che in Italia tutto debba dipendere da quei due giovanotti che si sono spartiti legittimamente il potere sotto la supervisione (estetica) del premier Conte e da poco altro. Al di là della cronaca nera e delle solite diatribe partitocratiche, sul piano delle notizie vere emerge davvero poco nelle news. Ma in genere è meglio ...

Lanciati al Ces 2019 gli economici Alcatel 1x (2019) e Alcatel 1c : Alcatel ha deciso di sfruttare il CES 2019 per il lancio di due nuovi smartphone Android di fascia bassa: stiamo parlando di Alcatel 1x (2019) e Alcatel 1c L'articolo Lanciati al CES 2019 gli economici Alcatel 1x (2019) e Alcatel 1c proviene da TuttoAndroid.

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - sucCessi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sediCesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sediCesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Dakar 2019 - 2tappa : sucCessi di Loeb e Walkner. De Villiers e Barreda leader : Il francese Sebastien Loeb , Peugeot, ha vinto la seconda tappa nella categoria auto della Dakar 2019 da Pisco a San Juan de Marcona. Ha preceduto di 8 secondi lo spagnolo Nani Roma , Mini, e 1'20" ...

Ces 2019 - Audi porta la realtà virtuale in macchina : Las Vegas – Nel primo giorno del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, Audi ha mostrato un innovativo concept per l’intrattenimento di bordo. In futuro, i passeggeri posteriori potranno guardare film, giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi grazie a specifici visori di realtà virtuale. La casa dei quattro anelli ha mostrato un’inedita tecnologia che sincronizza la VR con i movimenti della vettura. Se, per ...

Ces 2019 : Kia va oltre la guida autonoma - a Las Vegas l’auto che capisce l’emozioni : Al CES di Las Vegas 2019 Kia sorprende presentando una nuova tecnologia finalizzata a migliorare l’esperienza umana legata alla mobilità post-autonoma. La mostra interattiva “Space of Emotive Driving” infatti ipotizza uno scenario in cui la guida autonoma è già parte integrante della mobilità di tutti i giorni. I coreani la chiamano R.E.A.D. acronimo di Real-time Emotion Adaptive Driving ed è una tecnologia sviluppata in collaborazione con il ...

Ces 2019 - Bmw lancia un assistente alla guida “quasi umano” : Las Vegas – Al Ces 2019, Bmw solleva l’angolo del tappeto del futuro facendo sbirciare sulle innovazioni che da marzo prossimo fino al 2025 potremmo trovare a bordo delle vetture dello storico brand tedesco. Due le novità imminenti e più concrete come la moto a guida autonoma e, soprattutto, l’assistente “umanizzato” Bmw Intelligent Personal Assistant che si rinnoverà in primavera come servizio di punta. Spostandoci ...

Ces 2019 : Intel e Warner Bros insieme per l'intrattenimento a bordo di una visionaria concept car : e Intel raccoglieranno feedback dai passeggeri del mondo reale attraverso una serie di test drive e programmi pilota .

Ces 2019 : Qualcomm a Las Vegas punta su sicurezza e guida autonoma : La californiana Qualcomm, impegnata da sempre in ricerca e sviluppo nell’ambito delle telecomunicazioni e famosa soprattutto per la produzione di processori per smartphone come gli Snapdragon, ha allargato il suo campo anche all’automotive. La società ha concentrato la sua attenzione su sicurezza stradale e guida autonoma in particolare su sistemi che permettano le comunicazioni tra veicoli connessi. Insieme a Ducati, Audi e Ford ha ...

Ces 2019 - i migliori gadget visti (finora) a Las Vegas : Valeo XtravueMatrix Powerwatch 2Withings Move EcgWelt smart beltWhill Autonomous DriveJune OvenAcer Swift 7Audeze MobiusSony Serie MasterL'Oréal My Skin Track phWagner IoniqWilkinson Baking BreadbotSony Xtra BassSeraphin digital detoxNetatmo Smart Video DoorbellWidex Energy CellZoetic KikiPlott Extended Reality PlatformVolta MookkieGosun FusionSamsung Microled 75"Mui Smart DisplayLg HomeBrewBTicino Living NowLas Vegas — Come ogni anno, ...

Ces 2019 : Samsung e la casa intelligente : Il supporto per AirPlay 2 sarà disponibile nelle Smart TV Samsung in 190 paesi di tutto il mondo. casa Family Hub 2019 è stato reso ancora più intuitivo e intelligente. Il nuovo display interattivo ...