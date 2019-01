Addio a Fernando Aiuti | è morto dopo una caduta dalle scale

huffingtonpost

: Addio a Fernando #Aiuti, l’immunologo della lotta all’#aids La Procura ha aperto un’inchiesta, non si esclude l’ipo… - RadioColonna : Addio a Fernando #Aiuti, l’immunologo della lotta all’#aids La Procura ha aperto un’inchiesta, non si esclude l’ipo… - BeaLorenzin : Addio a Fernando #Aiuti, una vita dedicata alla ricerca, alla lotta all'AIDS, alla medicina. Se ne va un pezzo imp… - qn_giorno : RT @quotidianonet: Addio all'immunologo Fernando Aiuti: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Èl'immunologo, pioniere della ricerca e della lotta contro l'Aids. Era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.Sulla morte dell'immunologo, 83 anni, fondatore dell'Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids) ha aperto un'inchiesta la procura di Roma: come riporta il Messaggero, "la pm Laura Condemi è andata a fare un sopralluogo in ospedale, l'ipotesi è che si sia suicidato". L'unica certezza al momento è che la morte "è sopravvenuta per le complicanze immediate di un trauma dadalla rampa delleadiacente il reparto di degenza". Lo rende noto lo stesso Policlinico.venne eletto nel 2008 come capolista del Pdl in Campidoglio. Ben prima, nel 1991, fece il giro del mondo la foto che immortalava il suo bacio in bocca a una donna sieropositiva, dato per dimostrare che il virus non poteva ...