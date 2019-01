Speciale TFA sostegno: lo stato dell’arte

scuolainforma

(Di martedì 8 gennaio 2019) Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio in Senato, tra i docenti cresce l’attesa per conoscere i tempi per l’emanazione del prossimo bando del TFA. In particolare è alta l’attenzione per i requisiti di accesso al corso di specializzazione. La Legge di Bilancio ha modificato il reclutamento e ha disposto un concorso al quale potranno partecipare anche i docenti in possesso dei 36 mesi di servizio e i 24 CFU. Molti domandano se potrà essere adottato lo stesso criterio per l’ammissione al Tfa. Ricordiamo che nella bozza di decreto originaria questo non eracontemplato, circostanza che ha indotto il CSPI ad avanzare apposito rilievo.La modifica dei requisiti La Legge di Bilancio ha rimandato al primo settembre 2019 la riforma del decreto legislativo 66/2017 sul. Finché non saràcompiuto questo passaggio i requisiti ...