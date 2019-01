Serie A Inter | Icardi perde l' aereo | niente allenamento

La ventesima giornata di Serie A vede favorite Juventus - Napoli e Inter : Dopo la Coppa Italia e la Supercoppa italiana tornerà anche la Serie A, la manifestazione sportiva più amata dagli italiani, con le gare del ventesimo turno spalmate in tre giorni e precisamente 19-20 e 21 gennaio 2019. Di seguito riportiamo le quote relative ai singoli eventi elaborate dal bookmaker Matchpoint. La gara di cartello della giornata è Napoli-Lazio, che promette gioco, emozioni ed anche molti gol. Roma-Torino (1,65-4,00-5,00) Si ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter scatenata : Marotta si fionda su Robben per mettere a segno un altro colpo a parametro zero. E intanto il Cagliari chiude la trattativa per Birsa

Pedro Alonso ne La Casa di Carta 3 torna ad interpretare Berlino - lo “sciamano malvagio” : “Sono il Messi di questa Serie” : Avvistato a Firenze insieme ad Alvaro Morte per girare alcune scene di cui saranno protagonisti nei nuovi episodi in arrivo nel 2019 su Netflix, Pedro Alonso ne La Casa di Carta 3 torna ad interpretare l'enigmatico, crudele e narcisista Berlino, certamente tra i personaggi più amati delle prime due parti della serie rivelazione dello scorso anno. Con la diffusione de La Casa di Carta su Netflix, la sua popolarità è esplosa in tutto il mondo, ...

Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Risultato live 57-29 - streaming video Rai : intervallo - basket Serie A1 - : Diretta Reggio Emilia Pesaro, streaming video Rai: cinque ko consecutivi per una Vuelle che è tornata a soffrire molto in questo campionato.

Diretta Siena Agrigento/ Risultato live 36-35 - streaming video tv : intervallo lungo - basket Serie A2 - : Diretta Siena Agrigento streaming video e tv: orario e Risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

Calcio a 5 - Serie A 2019 : derby abruzzese tra l’Acqua&Sapone e il Civitella - Maritime Augusta-Feldi Eboli sfida interessante : Anno nuovo e si riprende a giocare nella Serie A di Calcio a 5 con la prima giornata del girone di ritorno: sei sfide di grande qualità ci attendono e val la pena analizzarle. Al Palagems la Lazio se la vedrà contro il Real Rieti in un sentito derby laziale, tra i focus del dodicesimo turno. Gli amarantocelesti, che hanno conquistato in extremis la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, non potranno fare affidamento sul neo acquisto ...

Classifica Serie A tiri nel 2018 : 1° Insigne - nessun giocatore dell'Inter nella top 10. FOTO : Destro, sinistro, testa, tacco, rovesciata: i modi per tentare la via del gol sono molteplici. Alcuni giocatori alle volte si fanno prendere la mano, cercando la conclusione anche da posizione ...

Michael Pachter : un nuovo titolo della Serie Splinter Cell è in arrivo nel 2019 : L'analista di spicco di Wedbush Securities, Michael Pachter, ha espresso in un intervento con GamesIndustry.biz alcune previsioni sull'anno appena iniziato, parlando di The Elder Scrolls VI e di Nintendo Switch, un nuovo BioShock, Overwatch e Call of Duty 4 Blackout entrambi free-to-play.Tra le numerose previsioni espresse al portale, una è relativa a un nuovo capitolo della serie Splinter Cell, che Ubisoft tiene nel congelatore da ben 6 anni. ...

