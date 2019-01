Sampdoria-Milan | Coppa Italia 2019 | programma | orario e tv Data e streaming

oasport

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sabato 12 gennaio alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si giocherà, sfida valida per gli ottavi di finale della. Due squadre separate da soli due punti in classifica in Serie A e che ora si sfideranno per approdare ai quarti del torneo. L’ultimo confronto tra, a fine ottobre, ha visto i rossoneri vincere in rimonta 3-2 e anche questa volta ci aspettiamo una sfida ricca di emozioni.sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e in direttasu Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito ilcompleto.Sabato 12 gennaio18.00, ottavi di finalealessandro.farina@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...