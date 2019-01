Nba | Belinelli e gli Spurs | quinta vittoria consecutiva

Nba - Kyrie Irving ‘scagiona’ Belinelli dopo l’infortunio all’occhio : Kyrie Irving ha parlato dell’infortunio occorsogli a seguito di un duro impatto col collega degli Spurs Marco Belinelli Kyrie Irving è stato costretto ad uno stop per infortunio a causa di un colpo subito dal nostro Marco Belinelli. Il play dei Celtics ha però scagionato il collega, dato che l’impatto è stato fortuito, anche se ci è voluto un controllo in stile Var per valutare l’eventuale malizia di Belinelli nel colpire ...

Nba risultati : Belinelli e Spurs inarrestabili - Harden si arrende a Portland : San Antonio continua a marciare spedita. Il 108-88 rifilato a Memphis è la 12ª vittoria nelle ultime 15 partite per la squadra di Gregg Popovich, successo a cui Marco Belinelli ha contribuito con 9 ...

Nba : quarta vittoria consecutiva per gli Spurs di Belinelli - Harden ne mette 38 ma Houston va ko : Per la fredda cronaca, i Sixers controllano l'andamento del match, arrivando all'ultima frazione di gioco con 17 lunghezze di vantaggio. Qui, gli uomini di Brett Brown, oggetto di un clamoroso, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Nba : gli Spurs di Belinelli piegano Boston - super Harden fa volare i Rockets : Decimo successo nelle ultime 13 partite per i San Antonio Spurs, che superano 120-111 i Boston Celtics : 8 punti per Belinelli. Tutto facile anche per Houston e Oklahoma City che, trascinate dalle ...

Nba 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

Nba - Belinelli vince il derby azzurro : ANSA, - ROMA, 30 DIC - Un grande Danilo Gallinari non è bastato ai Clippers per evitare il ko in casa contro i San Antonio Spurs dell'altro azzurro, Marco Belinelli. Il derby Nba in chiave italiana è ...

Nba 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

