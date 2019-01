Juventus-Milan | Supercoppa Italiana | programma | orari e tv Data | streaming e probabili

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juventus e Milan - un doppio ex giudica il mercato - : ... possibile acquisto-manifesto del mercato 2019: 'Lo conosco bene - ha spiegato Aquilani - perché quando ero più piccolo ho avuto un approccio con Wenger e con il mondo Arsenal. E' un colpo ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : diretta tv in chiaro su Rai 1 il 16 gennaio : A giorni si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. Poco dopo, si disputerà la Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi Juventus e Milan. In palio ci sarà la 31ª edizione del trofeo. I due club si troveranno l’uno di fronte all’altro al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 20.30 locali (ore 18.30 italiane) di mercoledì 16 gennaio 2019. I campioni ...

Supercoppa - diffida Codacons per la Rai : 'Non deve trasmettere Juventus-Milan' : TORINO - Il Codacons interviene sul caso della partita di Supercoppa italiana, programmata in Arabia Saudita , con una diffida alla Rai . 'La rete di Stato è stata diffidata dall' Associazione a non ...

CALCIOMERCATO Juventus/ Ultime notizie : Benatia spinge per la cessione al Milan ma per la dirigenza... : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

[Il commento] Juventus-Milan è un altro calcio alla dignità italiana dopo le bombe che devastano lo Yemen : ... da ieri negli Usa, non protesterà per questo atteggiamento degli americani che puniscono l'Iran ma non i sauditi, i loro maggiori clienti di armi al mondo. In Yemen è in atto la più grande crisi ...

